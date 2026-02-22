Il turn-over a Madrid non ha funzionato, per Arbeloa è arrivata la prima sconfitta in Liga
Da Marca. "In Liga era imbattuto. Ieri troppo in difficoltà Carvajal, Mastantuono non gioca da 3 partite, Ceballos è responsabile del gol del 2-1. Sembrava stesse funzionando la rotazione, ma non è così"
Real Madrid's new coach Alvaro Arbeloa leads a training session at Real Madrid Sports City in Valdebebas, in the outskirts of Madrid, on January 13, 2026. Real Madrid appointed Alvaro Arbeloa as new coach on January 12, 2026 after coach Xabi Alonso has left the club by mutual consent, a day after the team lost the Spanish Super Cup final against rivals Barcelona, AFP reports. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Il Real Madrid ha perso in trasferta contro l’Osasuna per 2-1 in modo rocambolesco. Arbeloa non è ovviamente in discussione, ma oggi il Barcellona alle 16:15 ha la possibilità di scavalcare nuovamente i Blancos in classifica. Proprio in Liga, nella competizione dove il nuovo tecnico non aveva mai perso. Ne scrivono così a Madrid i colleghi di Marca.
Il Real Madrid sembra una squadra che ha bisogno di gioia, questo fiasco ci mancava proprio (Marca)
“Nelle ultime settimane, la Liga era diventata un balsamo per i problemi del Real Madrid. I Blancos si erano lasciati alle spalle il disastro in Coppa del Re contro l’Albacete e la successiva umiliante sconfitta in Champions League , che era costata loro un posto tra le prime otto, grazie ai buoni risultati in Liga. […] Dopo le delusioni in Coppa del Re e in Champions League, l’allenatore era riuscito a rendere la sua squadra inarrestabile nel suo campionato. […] Arbeloa dunque ha subito sconfitte in tutte e tre le competizioni in cui ha allenato il Real Madrid: Copa del Rey, Champions League e Liga. […] Proprio quando sembrava che il Real Madrid stesse iniziando a lasciarsi alle spalle i dubbi , l’Osasuna ha colpito dove più fa male, a soli quattro giorni da un’altra gara importante di Champions League per i Blancos. […]
“Se qualcuno non è contento… viene in panchina”. A Madrid parlano del minutaggio, del loro ruolo in squadra o di qualsiasi problema interno. Faccia a faccia. Senza intermediari. Álvaro Arbeloa lo ha chiarito durante la rinascita del Real Madrid. Questa comunicazione stava iniziando a fare effetto a Valdebebas […]C’era più intensità, una migliore comunicazione in campo e un chiaro senso di impegno collettivo. Giocatori che non erano figure chiave si sono fatti avanti quando ne è stata data l’opportunità, mentre i veterani si sono assunti maggiori responsabilità . Questo, almeno fino a quando la squadra non si è recata a Pamplona.
[…] Rotazioni controllate. Pertanto, in vista della seconda partita contro il Benfica, il Madrid ha deciso di ruotare all’interno del suo undici titolare chiaramente affidabile, con il solo Bellingham indisponibile. […] Il messaggio era chiaro: tutti sono importanti, ma bisogna gestirli. Tuttavia, il problema è che il Piano B doveva essere sostenibile in campo… e non lo è stato. Il risultato costringe a un passo indietro. Nulla è andato per il verso giusto: né i cambi nell’undici titolare né l’inserimento di diversi giocatori al di fuori della rotazione abituale. Dani Carvajal ha faticato contro Víctor Muñoz e, prima della sua sostituzione al 60° minuto, Valverde ha dovuto fare da scudo. […]
Il peggio è toccato a Dani Ceballos . Il centrocampista, che ha visto due giovani giocatori prendere il suo posto al centro del campo, è scattato per prendere il controllo della palla e ha finito per perderla in modo decisivo per il gol del 2-1 dell’Osasuna. […] Ancora più preoccupante è la situazione di Franco Mastantuono , che non gioca da tre partite consecutive, e Fran García , che è scomparso dalla scena competitiva. Ciò che sembra chiaro è che il “Piano B” non ha altra scelta che tornare in panchina per parlare con Arbeloa. Perché, per ora, non hanno dimostrato in campo di meritare di più”.
