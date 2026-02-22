Il turn-over a Madrid non ha funzionato, per Arbeloa è arrivata la prima sconfitta in Liga

Da Marca. "In Liga era imbattuto. Ieri troppo in difficoltà Carvajal, Mastantuono non gioca da 3 partite, Ceballos è responsabile del gol del 2-1. Sembrava stesse funzionando la rotazione, ma non è così"

Il Real Madrid ha perso in trasferta contro l’Osasuna per 2-1 in modo rocambolesco. Arbeloa non è ovviamente in discussione, ma oggi il Barcellona alle 16:15 ha la possibilità di scavalcare nuovamente i Blancos in classifica. Proprio in Liga, nella competizione dove il nuovo tecnico non aveva mai perso. Ne scrivono così a Madrid i colleghi di Marca.

Il Real Madrid sembra una squadra che ha bisogno di gioia, questo fiasco ci mancava proprio (Marca)

“Nelle ultime settimane, la Liga era diventata un balsamo per i problemi del Real Madrid. I Blancos si erano lasciati alle spalle il disastro in Coppa del Re contro l’Albacete e la successiva umiliante sconfitta in Champions League , che era costata loro un posto tra le prime otto, grazie ai buoni risultati in Liga. […] Dopo le delusioni in Coppa del Re e in Champions League, l’allenatore era riuscito a rendere la sua squadra inarrestabile nel suo campionato. […] Arbeloa dunque ha subito sconfitte in tutte e tre le competizioni in cui ha allenato il Real Madrid: Copa del Rey, Champions League e Liga. […] Proprio quando sembrava che il Real Madrid stesse iniziando a lasciarsi alle spalle i dubbi , l’Osasuna ha colpito dove più fa male, a soli quattro giorni da un’altra gara importante di Champions League per i Blancos. […]

“Se qualcuno non è contento… viene in panchina”. A Madrid parlano del minutaggio, del loro ruolo in squadra o di qualsiasi problema interno. Faccia a faccia. Senza intermediari. Álvaro Arbeloa lo ha chiarito durante la rinascita del Real Madrid. Questa comunicazione stava iniziando a fare effetto a Valdebebas […] C’era più intensità, una migliore comunicazione in campo e un chiaro senso di impegno collettivo. Giocatori che non erano figure chiave si sono fatti avanti quando ne è stata data l’opportunità, mentre i veterani si sono assunti maggiori responsabilità . Questo, almeno fino a quando la squadra non si è recata a Pamplona.

[…] Rotazioni controllate. Pertanto, in vista della seconda partita contro il Benfica, il Madrid ha deciso di ruotare all’interno del suo undici titolare chiaramente affidabile, con il solo Bellingham indisponibile. […] Il messaggio era chiaro: tutti sono importanti, ma bisogna gestirli. Tuttavia, il problema è che il Piano B doveva essere sostenibile in campo… e non lo è stato. Il risultato costringe a un passo indietro. Nulla è andato per il verso giusto: né i cambi nell’undici titolare né l’inserimento di diversi giocatori al di fuori della rotazione abituale. Dani Carvajal ha faticato contro Víctor Muñoz e, prima della sua sostituzione al 60° minuto, Valverde ha dovuto fare da scudo. […]

Il peggio è toccato a Dani Ceballos . Il centrocampista, che ha visto due giovani giocatori prendere il suo posto al centro del campo, è scattato per prendere il controllo della palla e ha finito per perderla in modo decisivo per il gol del 2-1 dell’Osasuna. […] Ancora più preoccupante è la situazione di Franco Mastantuono , che non gioca da tre partite consecutive, e Fran García , che è scomparso dalla scena competitiva. Ciò che sembra chiaro è che il “Piano B” non ha altra scelta che tornare in panchina per parlare con Arbeloa. Perché, per ora, non hanno dimostrato in campo di meritare di più”.