Il calvario di Milik continua: infortunio al polpaccio, non gioca da più di 500 giorni

Continua la staffetta di infortuni per Arek Milik. Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti l’aveva convocato nelle ultime due partite, restando in panchina, ma ora l’attaccante polacco si è dovuto fermare per un nuovo acciacco muscolare. La sua ultima presenza in campionato risale al 25 maggio 2024 contro il Monza, ultima giornata di campionato della stagione 2023-24.

Milik di nuovo infortunato

La Gazzetta dello Sport scrive:

Il calvario continua. Non c’è pace per Arek Milik. Neanche il tempo di rivederlo in gruppo dopo un calvario di un anno e mezzo – e più di 500 giorni di inattività dall’intervento al menisco del ginocchio del giugno 2024 – che il polacco si è dovuto fermare di nuovo. L’ex Napoli e Marsiglia, in panchina contro Roma e Pisa, nelle ultime ore ha accusato un fastidio al polpaccio e ne avrà per almeno due settimane.

Il caso Arkadiusz Milik continua a incuriosire tifosi e addetti ai lavori. L’attaccante polacco, ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2027, non disputa una partita ufficiale con i bianconeri da 534 giorni. Nonostante ciò, nelle ultime ore è tornato a farsi vedere in pubblico a Torino.

“Nelle ultime ore, l’attaccante della nazionale polacca ha fatto diverse apparizioni: sugli spalti dell’Allianz Stadium sabato durante il derby di Torino (0-0), poi il giorno dopo nell’ambito delle Atp Finals, torneo che questa settimana riunisce i migliori tennisti, sempre a Torino, dove è stato fotografato al fianco di Carlos Alcaraz dopo la vittoria dello spagnolo contro Alex de Minaur.”

I due atleti hanno avuto il tempo di scambiare due parole, Milik ha confermato il suo status di giocatore infortunato.

«Hai giocato ieri (sabato)?» Chiede Alcaraz. «No, infortunato», ha risposto l’ex giocatore del Marsiglia. «E’ stato un vero piacere conoscerti, complimenti ancora per la partita e ti auguro un grande torneo. »