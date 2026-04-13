Dal Belgio: “Il recupero di Lukaku procede bene, ma c’è ancora l’incognita di quando tornerà a giocare”

Ci si aspettava che Romelu Lukaku tornasse a Napoli dopo la partita contro il Parma, ma in realtà il belga ha deciso di restare nel suo Paese ancora qualche giorno per recuperare la piena forma fisica.

Questo non piacerà sicuramente alla società; anche il ds Giovanni Manna disse che ci sarebbero stati provvedimenti disciplinari nei confronti di Big Rom.

Il futuro di Lukaku in campo è ancora un’incognita

Hln scrive:

Secondo le nostre informazioni, il recupero procede bene. L’obiettivo è che Lukaku sia di ritorno in Italia entro la prossima settimana. Dopo il rientro di Lukaku, è previsto anche un incontro con il suo allenatore, Antonio Conte, e la dirigenza del Napoli. Il club italiano non ha gradito la decisione del giocatore di restare in Belgio per la riabilitazione. L’intenzione è quella di appianare il più possibile le divergenze. Resta incerto quando Lukaku tornerà in campo. Innanzitutto, ci si chiede se il conflitto delle ultime settimane abbia lasciato strascichi — il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non è certo una persona facile.

Inoltre, resta da valutare a che punto sia Lukaku fisicamente. Diversamente dall’ultima volta, quando tornò prematuramente a Napoli, la sua riabilitazione non fu seguita come previsto e Lukaku ebbe una ricaduta. Ma anche così, resta da vedere come “Big Rom” reagirà alla ripresa degli allenamenti di gruppo. Se una cosa è certa, è che non correrà alcun rischio. Vuole tornare nella miglior forma possibile per aiutare il Belgio ai Mondiali.