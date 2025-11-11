Il mistero Milik finisce anche su L’Equipe: 534 giorni senza giocare, poi compare alle Finals con Alcaraz

Il caso Arkadiusz Milik continua a incuriosire tifosi e addetti ai lavori. L’attaccante polacco, ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2027, non disputa una partita ufficiale con i bianconeri da 534 giorni. Nonostante ciò, nelle ultime ore è tornato a farsi vedere in pubblico a Torino.

Milik alle finals di Torino: ne parla l’Equipe

“Nelle ultime ore, l’attaccante della nazionale polacca ha fatto diverse apparizioni: sugli spalti dell’Allianz Stadium sabato durante il derby di Torino (0-0), poi il giorno dopo nell’ambito delle Atp Finals, torneo che questa settimana riunisce i migliori tennisti, sempre a Torino, dove è stato fotografato al fianco di Carlos Alcaraz dopo la vittoria dello spagnolo contro Alex de Minaur.”

I due atleti hanno avuto il tempo di scambiare due parole, Milik ha confermato il suo status di giocatore infortunato.

«Hai giocato ieri (sabato)?» Chiede Alcaraz. «No, infortunato», ha risposto l’ex giocatore del Marsiglia. «E’ stato un vero piacere conoscerti, complimenti ancora per la partita e ti auguro un grande torneo. »

Il sospetto silenzio del club

“Dopo diversi post sui suoi social network dove vediamo il giocatore in forma, i tifosi della Juventus continuano a interrogarsi sulla prolungata assenza di Milik. Il mistero si infittisce ancora di più in quanto il club non comunica alcuna informazione ufficiale su di lui: non è stata annunciata alcuna data di ritorno per l’ex marsigliese. Alcune brevi apparizioni la scorsa estate – ha fatto il viaggio con la sua squadra alla Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti ed era sulla scheda della squadra contro il Manchester City il 26 giugno – avevano ravvivato le speranze di un ritorno. Ma da allora, più nulla.”

L’Equipe ricorda le recenti parole del presidente juventino Ferrero:

Interpellato sulla gestione dei giocatori infortunati, il presidente Gianluca Ferrero durante la conferenza stampa del 7 novembre ha consegnato una risposta che, secondo Tuttosport, senza citare direttamente Milik, ha risvegliato le domande: “Se un giocatore non torna, è perché c’è un problema serio. Se i giocatori sono ricoverati in ospedale per un lungo periodo, è perché hanno problemi di salute. Non appena saranno pronti a riprendere la competizione, li reintegreremo. »