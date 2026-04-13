Il giornalista su X scrive che Ibrahimovic segue nell'ombra l'evolversi della situazione Milan e nel caso di fallimento Champions di Max (con conseguente panchina dell'Italia), avrebbe già l'allenatore

Allegri in Nazionale? PIstocchi non lo esclude affatto, anzi…

Non osiamo immaginare cosa possa accadere in Italia se Massimiliano Allegri diventasse commissario tecnico della Nazionale. Sarebbe una delle soluzioni migliori – se non la migliore. Ma in un Paese normale. Non certo nell’Italia degli opinionisti della domenica che considerano Allegri l’incarnazione del demonio. Parliamo di uno che ha vinto sei scudetti, conquistato due finali di Champions e che quest’anno è terzo col Milan (che non è proprio il Barcellona).

Pistocchi rivela che nel Milan non si vede più Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è scomparso. Starebbe nell’ombra in attesa di capire l’evolversi della situazione. E in caso di fallimento Champions di Allegri, tornerebbe alla ribalta con un nuovo allenatore.

Vedremo. Allegri a nostro avviso è un ottimo candidato per la Nazionale anche e soprattutto dopo aver conquistato la Champions con il Milan (traguardo che a nostro avviso pochissimi altri tecnici raggiungerebbero con questa rosa).

Ecco cosa ha scritto su X Maurizio Pistocchi:

C’è una presenza-e che presenza-sparita dalle cronache quotidiane del #Milan, di cui nessuno parla. È #Ibrahimovic, al quale #Allegri ha proibito di frequentare lo spogliatoio, e che, dopo essere stato in disparte tutto l’anno, osserva l’evolversi della situazione. Nel frattempo, #Ibra ha mantenuto la relazione con un vecchio amico, che sarebbe disposto a subentrare ad Allegri nel caso con il Milan fallisse la qualificazione alla Champions e il tecnico fosse “dirottato ” in Nazionale.