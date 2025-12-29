Raspadori-Roma, oggi il calciatore chiederà a Simeone di lasciarlo andare
Oggi l'Atletico torna ad allenarsi e l'attaccante spiegherà la sua posizione al mister sperando di avere via libera per la Roma
La ROma punta forte su Jack Raspadori. L’ex Napoli, attualmente all’Atletico Madrid, potrebbe arriva in giallorosso a breve, secondo la Gazzetta anche la prossima settimana
“A Trigoria, dunque, sperano di avere a disposizione il giocatore già nella prossima settimana”.
Colloquio Raspadori-Simeone
“Oggi, però, l’Atletico tornerà ad allenarsi e prima di scendere in campo Raspadori avrà un colloquio proprio con Diego Simeone, che in estate aveva spinto per averlo con sé. Già qualche tempo fa il tecnico è stato chiaro con Raspadori, nel corso di un altro colloquio privato. «Finora non sono riuscito a darti quello che ti meritavi», le parole dell’allenatore argentino all’attaccante della nazionale italiana.
Che finora, in questi sei mesi con i colchoneros, ha raccolto davvero le briciole: 14 presenze su25partite, con un totale di 406minuti, il che vuol dire 29 minuti di media a gara ogni volta che è stato chiamato in causa. Troppo poco per essere contento, con Raspadori che è stato costretto a guardare spesso e volentieri giocare Antoine Griezmann (25 partite e 1018minuti) e Thiago Almada (15 gare e 571 minuti per lui). Oggi Jack chiederà a Simeone di lasciarlo andare, da capire però quale sarà la presa di posizione dell’allenatore dell’Atletico”.