Raspadori-Roma, oggi il calciatore chiederà a Simeone di lasciarlo andare

La ROma punta forte su Jack Raspadori. L’ex Napoli, attualmente all’Atletico Madrid, potrebbe arriva in giallorosso a breve, secondo la Gazzetta anche la prossima settimana

“A Trigoria, dunque, sperano di avere a disposizione il giocatore già nella prossima settimana”.

Colloquio Raspadori-Simeone

“Oggi, però, l’Atletico tornerà ad allenarsi e prima di scendere in campo Raspadori avrà un colloquio proprio con Diego Simeone, che in estate aveva spinto per averlo con sé. Già qualche tempo fa il tecnico è stato chiaro con Raspadori, nel corso di un altro colloquio privato. «Finora non sono riuscito a darti quello che ti meritavi», le parole dell’allenatore argentino all’attaccante della nazionale italiana.

Leggi anche: Raspadori ha aperto alla Roma, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

Che finora, in questi sei mesi con i colchoneros, ha raccolto davvero le briciole: 14 presenze su25partite, con un totale di 406minuti, il che vuol dire 29 minuti di media a gara ogni volta che è stato chiamato in causa. Troppo poco per essere contento, con Raspadori che è stato costretto a guardare spesso e volentieri giocare Antoine Griezmann (25 partite e 1018minuti) e Thiago Almada (15 gare e 571 minuti per lui). Oggi Jack chiederà a Simeone di lasciarlo andare, da capire però quale sarà la presa di posizione dell’allenatore dell’Atletico”.