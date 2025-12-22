Raspadori ha aperto alla Roma, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto (Pedullà)

Giacomo Raspadori avrebbe aperto a un possibile trasferimento alla Roma a gennaio, per rinforzare l’attacco giallorosso.

Raspadori alla Roma, la situazione

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito:

Adesso il club giallorosso cercherà di entrare nel vivo dell’affare, in modo da regalare subito il primo rinforzo offensivo a Gasperini. L’Atletico Madrid ha aperto, Jack gioca sempre meno, si ragionerà su una formula in prestito con diritto di riscatto che possa eventualmente diventare obbligo. Zirkzee nome forte, avallato da Gasperini, come anticipato oltre un mese fa. La Roma accende i motori, fondamentale trovare una soluzione al più presto possibile per risolvere un problema sotto gli occhi di tutti.

Si legge così sul Corriere dello Sport:

“[…] La Roma sa che per reggere il passo, e magari alzare ulteriormente l’asticella, ha bisogno di rinforzi lì davanti. Il nome caldo è quello di Joshua Zirkzee. Un’operazione complessa, quasi chirurgica, che Massara sta provando a incastrare rispettando tempi, conti e ambizioni. Lo United non fa sconti: il giocatore può partire solo nella seconda metà di gennaio, quando rientreranno gli attaccanti impegnati in Coppa d’Africa. […]

E poi c’è l’altro binario, quello che porta a Giacomo Raspadori. […] Per Raspadori eventualmente servirà pazienza, perché il ragazzo vorrebbe provare a giocarsi le sue chance, ma la chiamata di Gasperini non è una qualsiasi: può far vacillare, può riaprire la porta a un ritorno in patria. Anche il club spagnolo ascolta: davanti a un’offerta complessiva tra i 20 e i 22 milioni, tra prestito e riscatto, potrebbe lasciarlo partire. La Roma lavora così, a fari spenti ma con idee chiarissime. Un doppio colpo centravanti-trequartista che accenderebbe definitivamente l’entusiasmo e che lancerebbe un messaggio forte al campionato”.