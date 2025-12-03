Altra tegola per la Juve di Spalletti: lesione al menisco mediale per Gatti, dovrà operarsi

Altra tegola in casa Juve: dopo il serio infortunio muscolare di Vlahovic, anche Federico Gatti sarà costretto a restare fuori dai campi per lungo periodo. Gli esami medici effettuati dal difensore in mattinata, al J Medical di Torino, hanno infatti evidenziato una lesione del menisco mediale. L’ex Frosinone dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ovviamente salterà la partita di domenica (ore 20:45 al Maradona) contro il Napoli.

La nota della Juve sull’infortunio di Gatti

Di seguito la nota del club bianconero:

“Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.

Vlahovic e De Bruyne, stesso infortunio ma il serbo è più giovane e può recuperare più velocemente (Sportmediaset)

Dusan Vlahovic ha subito una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra, infortunio molto simile a quello subito da Kevin De Bruyne dopo aver tirato il rigore contro l’Inter.

Vlahovic e De Bruyne a confronto

Sportmediaset mette a paragone i due bollettini medici e le dirette conseguenze, e scrive:

Terapia conservativa o intervento? Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di ri-atletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario è cambiato nelle ultime ore con i medici che hanno consigliato l’operazione chirurgica. La lesione muscolo-tendinea è delicata e l’intervento garantirebbe una maggiore stabilità in prospettiva, evitando il rischio concreto di recidive che potrebbero pregiudicare la ripresa agonistica. La situazione di Vlahovic presenta forti similitudini con quella di Kevin De Bruyne. L’asso del Napoli ha subito un infortunio analogo e ha scelto la via chirurgica alla fine di ottobre, operandosi ad Anversa (Belgio). Per il belga, i tempi di recupero sono stati stimati in circa quattro mesi. Vlahovic, che è più giovane, potrebbe avere tempi leggermente più brevi, ma lo stop sarà comunque di almeno tre mesi.