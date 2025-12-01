Vlahovic si è rotto seriamente, per la Juventus e Spalletti sono centravanti amari
Lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Si ipotizzano tre mesi di stop. Luciano si inventerà Yildiz falso nueve?
È arrivata la nota della Juventus sulle condizione di Dusan Vlahovic dopo l’infortunio di sabato durante la sfida contro il Cagliari:
“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.
Questa mattina il calciatore ha raggiunto il J Medical per svolgere gli accertamenti clinici in seguito all’infortunio subito contro il Cagliari sabato. Il serbo, al 30esimo della sfida contro i rossoblù, il centravanti ha sentito un forte dolore in seguito a una conclusione ed è stato costretto a uscire dal campo. «Mi fa molto male» la frase pronunciata da Vlahovic in seguito all’infortunio, con Spalletti che nel post partita ha dichiarato: «Dusan si è stirato, si è fatto male, ha dolore. Proprio per non sovraccaricarlo troppo lo avevo lasciato in panchina 90 minuti a Bodo nonostante ne avessi bisogno. Volevo averlo pulito per la gara di oggi, gli abbiamo lasciato anche un giorno di riposo in più dopo il rientro. Secondo me ha dato forza al colpo come al solito, ma ha quasi lisciato il pallone e questo gli ha causato l’infortunio. Se avesse trovato l’impatto col pallone, non si sarebbe infortunato».
Ora Spalletti dovrà decidere se a Napoli giocherà uno tra Openda e David, oppure varare Yildiz falso nueve.