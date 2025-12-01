Vlahovic si è rotto seriamente, per la Juventus e Spalletti sono centravanti amari

Questa mattina il calciatore ha raggiunto il J Medical per svolgere gli accertamenti clinici in seguito all’infortunio subito contro il Cagliari sabato. Il serbo, al 30esimo della sfida contro i rossoblù, il centravanti ha sentito un forte dolore in seguito a una conclusione ed è stato costretto a uscire dal campo. «Mi fa molto male» la frase pronunciata da Vlahovic in seguito all’infortunio, con Spalletti che nel post partita ha dichiarato: «Dusan si è stirato, si è fatto male, ha dolore. Proprio per non sovraccaricarlo troppo lo avevo lasciato in panchina 90 minuti a Bodo nonostante ne avessi bisogno. Volevo averlo pulito per la gara di oggi, gli abbiamo lasciato anche un giorno di riposo in più dopo il rientro. Secondo me ha dato forza al colpo come al solito, ma ha quasi lisciato il pallone e questo gli ha causato l’infortunio. Se avesse trovato l’impatto col pallone, non si sarebbe infortunato».

Ora Spalletti dovrà decidere se a Napoli giocherà uno tra Openda e David, oppure varare Yildiz falso nueve.