Raspadori, colloqui positivi tra l’Atletico Madrid e l’entourage ma il Napoli chiede almeno 35 milioni (Schira)

Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, ma il Napoli non lo lascerà partire per una cifra bassa.

Nicolò Schira scrive su X:

L’Atletico Madrid ha aperto i colloqui per provare ad acquistare Giacomo Raspadori dal Napoli . Colloqui positivi tra l’Atletico e gli agenti dell’attaccante: mercoledì scorso c’è stato un incontro a Madrid, in cui l’Atletico gli ha offerto un contratto fino al 2030. Il Napoli chiede ancora almeno 35 milioni.

#AtleticoMadrid have opened talks to try to sign Giacomo #Raspadori from #Napoli. Positive talks between Atleti and the agents of the forward: there was a meeting in Madrid last Wednesday, when Atletico offered a contract until 2030 to Raspadori. Napoli still ask €35M at least https://t.co/GByYWtbGOS

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2025