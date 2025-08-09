Napoli-Girona, formazioni ufficiali: in mediana De Bruyne, Lobotka e Anguissa, in porta Meret
In difesa Juan Jesus con Rrahmani, davanti il tridente è Politano Lukaku Neres. Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. McTominay in panchina
Altra amichevole del Napoli, in programma alle 19 a Castel di Sangro. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Yangel, Solis; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani
McTominay in panchina.