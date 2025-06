Nunez costa 60 milioni più 6 milioni netti di stipendio senza decreto crescita (Corsport)

Nunez costa 60 milioni più 6 milioni netti senza decreto crescita (Corsport)

Darwin Nunez si allontana dal Napoli, almeno così pare. L’uruguaiano del Liverpool costa troppo, rischia di essere un investimento eccessivamente oneroso per il Napoli.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’ultimo colloquio diretto è andato in scena a Milano la scorsa settimana, una chiacchierata utile a capire che i parametri non sono ancora diminuiti. Cifre enormi su entrambi i fronti, club e giocatore: poco più di 51 milioni di sterline, cioè 60 milioni di euro, la valutazione del Liverpool, mentre l’ingaggio di Darwin è da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Un quadro a tinte poco azzurre, nonostante la grande apertura di Nuñez: Napoli è una destinazione che gli piace molto, il progetto attira tutti e la presenza di Conte è una garanzia assoluta, ma entusiasmo a parte c’è un problema economico che non può essere sottovalutato.

Vale la pena stare ancora appresso alla pista Darwin Nunez che si sta rivelando ogni giorno più complicata? Con cifre fuori portata, che secondo alcuni giornali inglese come il Telegraph sarebbero addirittura di 80 milioni di euro. Il Napoli tiene sempre bloccato Lorenzo Lucca centravanti non solo del domani visto che ha 24 anni (in Europa sei bello che maturo a 24 anni), in più l’attaccante sta aspettando il Napoli, ovviamente non lo farà in eterno.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

A proposito: non è troppo distante Udine, la città del club che detiene la proprietà del cartellino di Lorenzo Lucca, l’altro nome che il Napoli ha sempre tenuto in caldo per l’attacco. Un piano alternativo di lusso alla pista Nuñez, un obiettivo nato una stagione fa che a 24 anni, dopo un altro campionato da protagonista della sua squadra in Serie A, e con 12 gol in carnet, rappresenterebbe un investimento meno oneroso ma in prospettiva decisamente interessante. Valutazione: una trentina di milioni di euro, cioè la metà rispetto a Darwin; quota ingaggio neanche paragonabile a quella del collega uruguayano.

Continua l’attivismo oculatissimo del Napoli di Manna, De Laurentiis e Conte sul mercato internazionale. Conclusa (forse) la questione sul primo dei due esterni da acquistare – ovvero Noa Lang dal Psv – ora si pensa sempre di più alla punta centrale da affiancare a Lukaku o che Lukaku affiancherà. Molto dipenderà da se si tratterà di Nunez, profilo internazionale e numero 9 del Liverpool o Lorenzo Lucca, centravanti forte e di prospettiva di proprietà dell’Udinese (più accessibile economicamente ndr). Per quanto l’uruguaiano abbia dato totale disponibilità al trasferimento al Napoli, il Liverpool non si accontenterebbe di cifre inferiori ai 60 milioni di euro (considerando anche che ne hanno spesi circa 115 per Wirtz poche settimane fa ndr). Ne parla Di Marzio, che fa intendere che per il Napoli sarebbe più semplice andare su Lucca.

Di seguito quanto si legge sul sito gianlucadimarzio.com:

“Alte le richieste del Liverpool per Núñez, più percorribile invece la strada che porterebbe a Lucca: il punto sull’attacco del Napoli. Il Napoli continua a lavorare per quanto riguarda il discorso attaccanti. Nella lista azzurra ci sono sempre Núñez del Liverpool e Lucca dell’Udinese. Le richieste dei Reds per lasciar partire l’attaccante uruguaiano si aggirano sempre sui 60/65 milioni di euro più bonus. Totalmente diversa e più percorribile la strada che potrebbe portare invece a Lorenzo Lucca. Per l’attaccante italiano trovare un’intesa potrebbe essere più fattibile, visto che l’operazione dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni di euro più bonus”.