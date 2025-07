Milinkovic Savic al Napoli per 21 milioni, ora il Napoli ha due primi portieri

Milinkovic Savic al Napoli per 21 milioni, il Napoli ha preso il secondo primo portiere

Coppia di primi portieri nel Napoli di Antonio Conte. Oltre ad Alex Meret, ora c’è il serbo Vanja Milinković-Savić, 28 anni, fratello minore del centrocampista Sergej ex Lazio e ora all’Al Hilal con Simone Inzaghi.

Fabrizio Romano scrive che il Napoli ha chiuso l’accordo col Torino: 21 milioni di euro pagabili in quattro anni. Sarà il secondo primo portiere del Napoli, poi ovviamente sarà Conte a stabilire chi e quando giocherà. Se lui e Meret si divideranno la competizione, se ci sarà un titolare e un paninaro, oppure si deciderà di volta in volta. Vanja è reduce da cinque stagioni nel Torino, ha sempre avuto un rendimento medio-alto, è un formidabile para-rigore, bravo anche con i piedi. È altissimo: due metri e due centimetri, è il più alto della Serie A. Ha 24 presenze nella Nazionale serba (l’ultima presenza a giugno 2024).

🚨🔵 Vanja Milinković-Savić to Napoli, here we go! Verbal agreement in place with Torino for Serbia goalkeeper to join Conte’s squad.

Milinković said yes to Napoli in June, fee worth €21m to Torino paid in four years. pic.twitter.com/qrjwG70fh3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025