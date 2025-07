Grealish è una patata bollente, nessuno lo vuole. Nemmeno il Napoli (As)

Jack Grealish è una priorità per il nuovo direttore sportivo del Manchester City, Hugo Viana. Devono sbolognarlo a qualcuno, in estrema sintesi. E in questi giorni si sta alzando la marea mediatica sull’interesse del Napoli. La Gazzetta dello Sport ci ha fatto addirittura un approfondimento. As invece ne racconta “il crepuscolo”. E’ un caso, scrivono in Spagna.

Arrivato al Manchester City nel 2021 per la cifra record di 117 milioni di euro (l’acquisto più costoso nella storia del club) ora è fuori dal progetto. Solo che ha uno degli stipendi più alti della Premier League e prenderselo non è facile per nessuno. E’ una storia che riguarda molti casi del genere.

Grealish è il sesto giocatore più pagato del campionato inglese, quasi 18 milioni di euro a stagione (e ha un contratto fino al 2027). Dopo la partenza di De Bruyne, solo Haaland ha uno stipendio più alto, al City. Ma “il suo declino è più che evidente”, scrive As. “Da giocatore chiave (quasi 4.000 minuti giocati) e con una media di 40-50 partite all’anno per il City nelle prime due stagioni, a ruolo marginale nelle ultime due. Appena 1.500 minuti di gioco e un contributo minimo. La sua ultima partita completa, con periodi in cui è scomparso dalla squadra o è stato messo in panchina, è più che desolante. Il suo futuro all’Etihad è desolante“.

“Grealish è una patata bollente da risolvere. A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che non ci sono praticamente offerte per lui. La voce sul Napoli è solo questo, una mera voce. La squadra partenopea non ha alcuna opzione per l’ingaggio di Grealish”.

“Ora si trova in una terra di nessuno. E la sua vita al di fuori del calcio è sempre stata al centro dell’attenzione”.