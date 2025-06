Simeone al Siviglia può aiutare il Napoli a sbloccare la trattativa per Juanlu Sanchez (CorSport)

Gli azzurri stanno tentando di chiudere per il terzino vice Di Lorenzo, ma l'affare non si sblocca. L'interesse del Siviglia per il Cholito, però, può essere la svolta.

Il Napoli sta ancora cercando di chiudere per il terzino vice-Di Lorenzo Juanlu Sanchez del Siviglia, che ha disputato l’Europeo Under 21 con la Spagna. Al club andaluso, però, piace Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli; quest’interesse potrebbe aiutare la trattativa a chiudersi in maniera positiva per gli azzurri.

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport scrive:

Con il Siviglia continua il braccio di ferro per Juanlu Sanchez, anni 21, terzino destro del Nervion e dell’Under 21: agli andalusi piace Simeone, il Cholito, che a questo punto potrebbe aiutare la chiusura dell’affare.

Il Siviglia vuole Simeone, in uscita dal Napoli

Di seguito quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio:

“Per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, il Siviglia è interessato a Simeone del Napoli. Il nuovo allenatore del club spagnolo, Almeyda, lo aveva lanciato da ragazzo al Banfield e ora lo vorrebbe ritrovare in Spagna. Simeone è una vecchia conoscenza dello staff tecnico del Siviglia: il suo nome è da diversi anni nella lista dei desideri del club spagnolo. Ora, il profilo del “Cholito” è tornato di moda, merito soprattutto di Almeyda: i due si conoscono perfettamente e hanno un ottimo rapporto.

Il motivo? Almeyda è stato il primo allenatore a dargli fiducia ai tempi del Banfield. Allo stato attuale il contratto di Simeone scade nel 2026: l’obiettivo del Siviglia è quello di accelerare un’operazione che è nei pensieri di entrambe le parti da anni. L’attaccante ha il desiderio di sperimentare un altro campionato e accoglierebbe favorevolmente un trasferimento proprio al Siviglia, club in cui anche il padre ha giocato. Il “Cholito” ha aperto a questa possibilità di trasferimento. Per ora, però, si tratta di un interesse ancora da sviluppare in un’eventuale trattativa.”