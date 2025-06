Tottenham a rischio ammutinamento dopo l’esonero di Postecoglou: i calciatori lo difendono (Telegraph)

Non è bastata la vittoria dell’Europa League – primo titolo in 17 anni di storia del Tottenham – ad Ange Postecoglou, esonerato dagli Spurs per il piazzamento bassissimo in campionato e per i soli 78 punti in 66 partite di Premier League. Secondo quanto riportato oggi da un’esclusiva del The Telegraph, parrebbe che i calciatori abbiano smosso una rivolta contro la società per il brutale licenziamento del tecnico che – a loro detta – stava facendo funzionare le cose o comunque li aveva condotti alla gloria europea (fino alla qualificazione in Champions nonostante il piazzamento al 17esimo posto in Premier League).

Il Tottenham rischia una rivolta dei giocatori per l’esonero di Postecoglou (Telegraph)

Di seguito quanto racconta il quotidiano:

“Daniel Levy rischia una vera e propria rivolta da parte dei giocatori del Tottenham dopo aver esonerato brutalmente l’allenatore Ange Postecoglou, appena due settimane dopo la vittoria in Europa League. L’allontanamento dell’allenatore australiano ha profondamente irritato diversi giocatori, e fonti interne riferiscono che alcuni di loro starebbero ora valutando l’idea di lasciare il club. Il futuro tecnico erediterà uno spogliatoio profondamente segnato. Postecoglou è rimasto per quasi due settimane nell’incertezza più totale dopo l’ultima partita di Premier League, per poi essere informato dell’esonero venerdì. Una fonte interna ha dichiarato: «I giocatori sono furiosi per quanto accaduto e per come è stato gestito. Il prossimo allenatore si troverà in una situazione complicatissima».

Tra i nomi in corsa per la successione di Postecoglou c’è Thomas Frank, attuale tecnico del Brentford, considerato uno dei candidati principali. In lizza anche Marco Silva e Andoni Iraola, mentre tra i tifosi serpeggia la speranza di un ritorno emozionante di Mauricio Pochettino, oggi CT della nazionale statunitense. Tuttavia, fino a venerdì sera, non risultava ancora alcun contatto ufficiale con l’argentino. […]

Pedro Porro ha dichiarato questa settimana che le voci sull’esonero di Postecoglou lo avevano turbato, sottolineando come tutta la squadra fosse soddisfatta del tecnico. James Maddison ha messo un “like” a un video in cui il 59enne parlava del futuro del club dopo la vittoria europea, auspicando di costruire su quel successo. Dopo la conquista del suo primo trofeo con gli Spurs, il capitano Son Heung-min aveva dichiarato: «Ha vinto il trofeo. Nessun altro ci era riuscito. Non sta a me o ai giocatori decidere, ma dobbiamo guardare i fatti: non vincevamo da 17 anni, oggi è il giorno in cui ce l’abbiamo fatta. È l’allenatore che ha vinto il trofeo. Ora vedremo cosa succederà».”