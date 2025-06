Postecoglou dopo 17 anni porta un trofeo al Tottenham e come premio viene esonerato (Süddeutsche)

Ange Postecoglou è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Tottenham nonostante la vittoria dell’Europa League. È pur vero che la squadra londinese è arrivata ad un passo dalla zona retrocessione in Premier League esprimendo in molti luoghi del campionato un calcio inguardabile se rapportato ad una rosa comunque forte. Ne parla la Suddeutsche, che sottolinea il carattere paradossale dell’esonero.

Dopo 17 anni vincono un trofeo ed esonerano Postecoglou (Suddeutsche)

Di seguito quanto scrive la Suddeutsche:

E l’Oscar va a: Ange Postecoglou: Postecoglou ha davvero meritato questo premio per la sua performance al Tottenham Hotspur Football Club. Venerdì sera, ha dato vita all’addio più spettacolare per un allenatore nella storia della Premier League: il Tottenham lo ha licenziato nonostante la vittoria dell’Europa League, il loro primo titolo in 17 anni.

Il tumulto interiore del club è stato espresso in una dichiarazione che conteneva più elementi di una lettera d’amore che di separazione. Sembrava la lettera di dimissioni più amichevole del mondo. Il Tottenham ha mostrato entusiasmo per come l’allenatore avesse saputo trasformare il club, riportandolo a un calcio d’attacco e creando solide fondamenta con una squadra giovane su cui costruire. […] Tuttavia, il club ha anche sottolineato che la loro strategia “non può essere guidata dalle emozioni”. Gli Spurs hanno citato il recente bottino di soli 78 punti in Premier League in 66 partite come motivo di questa decisione. Questo, hanno sostenuto, è incoerente con la loro pretesa di essere competitivi in ​​tutte le competizioni. […]

Hanno imitato i rivali del Manchester United. Che un anno prima, fecero lo stesso con Erik ten Hag che pure aveva salvato una stagione disastrosa vincendo la Fa Cup […] Tra i successori presi in considerazione, primo fra tutti l’allenatore del Brentford Thomas Frank, nessuno ha le credenziali di divertimento di Postecoglou. La sua frase “Stagione 3 meglio della Stagione 2″ è già storia in Premier League. E, come nei migliori film, rimarrà per sempre una questione aperta se la terza stagione di Postecoglou sarebbe stata migliore della seconda”.