Juve, alla fine rimane Tudor: incontro positivo con Comolli, le richieste del tecnico

Dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, la Juventus dovrebbe confermare Igor Tudor anche per la prossima stagione. Ieri pomeriggio c’è stato un incontro tra il tecnico croato e il nuovo direttore generale bianconero, Damien Comolli, il quale avrebbe conferito all’ex difensore la fiducia della società. A riferirlo sono La Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

Juventus, positivo l’incontro Tudor-Comolli: il tecnico verso la permanenza

A tal riguardo la Gazzetta scrive: “Una stretta di mano, una chiacchierata veloce e le prime sensazioni positive. Ieri Damien Comolli ha inaugurato la sua era alla Juventus incontrando Igor Tudor, l’allenatore ereditato dalla precedente dirigenza. Il nuovo dg della Signora parte dal tecnico, in tutti i sensi. E Tudor incassa un altro sì, che si aggiunge a quello di John Elkann, il più importante di tutti. Domenica scorsa l’a.d. di Exor, la cassaforte della società, aveva telefonato all’ex difensore per rasserenarlo e confermargli la fiducia dopo il traffico dei giorni precedenti attorno alla sua panchina […] L’ex presidente del Tolosa avrà bisogno di tempo per conoscere a fondo il croato, incrociato soltanto da avversario ai tempi del Marsiglia, ma i primi spifferi della Continassa inducono all’ottimismo. In attesa del Mondiale per Club di metà mese, le quotazioni di Igor sono in continuo rialzo”.

Sulla falsa riga della Gazzetta, Tuttosport sottolinea la nuova posizione di forza del croato, titolando “Le richieste di Tudor: contratto e colpi” e sottolineando che lo stesso Tudor avrebbe già fatto sapere ai vertici del club di volere uno staff “robusto”.

Il “no grazie” di Conte a John Elkann sa tanto di smacco per la Juventus (Il Giornale)

Il tema del giorno non può non essere la Juventus che prende schiaffi. Oggi ne scrive anche Il Giornale con Domenico Latagliata:

Due porte in faccia in ventiquattro ore o giù di lì. È quanto ha dovuto sopportare la Juventus, il cui fascino una volta era irresistibile. A differenza di adesso, par di capire. Intendiamoci: prima o poi proprietà e dirigenza troveranno un allenatore per la prossima stagione e magari lo convinceranno anche a firmare un triennale. Però, nel frattempo, John Elkann ha ricevuto un “no grazie” che sa tanto di smacco da parte di Antonio Conte, ex capitano che fino all’anno scorso avrebbe fatto carte false per tornare a Torino dopo essersene andato in malo modo. Invece, proprio quando l’azionista di maggioranza della società si era deciso a dimenticare il passato, ecco il rifiuto: clamoroso, per certi versi.

Così come non rientra nella normalità – meglio: quella che nel passato sarebbe stata normalità– il fatto che ieri anche Gasperini abbia detto “grazie per l’interessamento, ma preferisco la Roma”.