Conte vuole due esterni offensivi: Ndoye è la prima scelta, costa 40 milioni (Pedullà)

Conte vuole due esterni offensivi: Ndoye è la prima scelta (Pedullà)

Alfredo Pedullà fa il punto sul calciomercato del Napoli, in particolare modo sull’attacco degli azzurri.

Scrive Pedullà sul proprio sito:

Il Napoli prenderà due esterni offensivi forti, ha diversi nomi in lista, ma ce n’è uno in cima: stiamo parlando di Dan Ndoye, grande protagonista anche nell’ultima stagione del Bologna. Il Napoli aveva fatto un tentativo già a gennaio, ma era stato respinto al mittente. I contatti sono continuati anche nelle ultime ore, il Napoli sa che la valutazione è di almeno 40 milioni, ma cercherà di arrivare a una soluzione. Il Napoli prenderà almeno due esterni offensivi, da seguire anche le situazione legate a Chiesa e Zaccagni e ci sono piste all’estero. Ma la priorità è Ndoye, senza dimenticare che piace un altro pilastro del Bologna, come già anticipato, e si tratta del difensore centrale Beukema. Gli argomenti devono essere convincenti dal punto di vista economico, il club rossoblù ha un bilancio sano e grandi ambizioni.

#Conte insiste per #Ndoye: vuole due esterni offensivi, l’attaccante del #Bologna è la prima scelta — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 3, 2025

Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione del suo assistito. L’agente ha rivelato che il Napoli ha provato a prendere l’esterno del Bologna durante il mercato di gennaio. Per quanto riguarda il futuro, invece, tutto sarà deciso dopo un incontro con il club emiliano.

«Sono felice, lui è felicissimo. Sono entusiasta per lui e per il Bologna, è un giocatore che non si tira mai indietro, che dà tutto per i compagni e lo ha dimostrato stringendo i denti ed essendo parte attiva di questo traguardo storico», ha esordito Mansoor commentando il trionfo in Coppa Italia. «Non l’ho mai visto così felice, è stato un momento altissimo della sua carriera», ha aggiunto, per poi soffermarsi sul suo rapporto con il calciatore: «Gestire Dan è facilissimo, anche in un mondo così complicato. Ha una famiglia straordinaria ed è un ragazzo intelligente, quadrato».

Tema mercato: «C’era il Napoli a gennaio? Posso confermarlo, hanno provato concretamente a prenderlo. Futuro? Partiamo da un presupposto. Tanti grandi club lo volevano, Bologna è stata una scelta ragionata e la serata di Roma lo conferma: è il perfetto step, un club in salute, dove ha avuto la possibilità di giocare e di diventare uno dei migliori del campionato».

Come dicevamo in apertura, lo scenario sarà molto più chiaro dopo l’incontro del calciatore e del suo entourage con la dirigenza felsinea: «Ci dovremo sedere col Bologna e capire. Dan è cresciuto ancora, dovremo capire anche quel che vorrà fare la società di Saputo. Piace a tantissimi e ogni giorno ci arrivano richieste da tutta Europa, non posso dire di no».