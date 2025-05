Se Conte resta a Napoli, anche Tudor rimane alla Juventus (Sportmediaset)

Igor Tudor allenerà la Juventus fino al Mondiale per club; poi la società bianconera dovrà decidere se resterà anche per la prossima stagione. E questo dipenderà molto anche dal futuro di Antonio Conte al Napoli.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

L’allenatore croato, con la conquista di un posto Champions e una figura dignitosa nella competizione iridata, avrebbe comunque fatto il suo, ma c’è sempre l’ombra lunga di Conte che aleggia sulla panchina bianconera. Se Antonio resterà ancora a Napoli, il futuro di Tudor sembra assicurato. In caso contrario c’è una forte corrente dirigenziale che lo riprenderebbe di corsa a Torino.

“Il Napoli replica, per voce di Oriali, alla frase su Conte («Non posso andare dove va lui»). Ma la replica non esclude un futuro passaggio di Antonio alla Juve. Prendiamo atto e restiamo in attesa

Nell’edizione odierna della Verità, Giorgio Gandola ha riportato la notizia di una trattativa in essere tra Antonio Conte e la Juventus per un clamoroso ritorno del tecnico, oggi al Napoli, sulla panchina bianconera. Nell’articolo è stata riportata una frase che sarebbe stata pronunciata da Gabriele Oriali, storico e fidato team manager di Conte in Nazionale e all’Inter prima che al Napoli, ad alcuni amici di Milano e di Dov berciano: «Questa volta non posso andare dove va lui». Chiaro ed evidente riferimento al non poter seguire l’es ct in un club italiano acerrimo rivale dell’Inter, di cui Oriali è un simbolo da oltre 40 anni. In mattinata – scrive sempre La Verità, sul sito – alla nostra redazione è arrivata la richiesta dell’ufficio stampa del Napoli di pubblicare una replica di Oriali in relazione alla presunta frase da lui riferita: “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano”.