L’agente di Klopp smentisce il suo approdo a Roma: «La notizia non è vera»

La notizia di Klopp alla Roma è arrivata anche in Spagna. Marca ha rintracciato l’agente del tecnico al momento sotto contratto con la Red Bull.

“Infatti, Klopp, dopo aver lasciato Anfield, ha firmato un accordo con la Red Bull per collaborare con la sua struttura calcistica globale, prendendosi temporaneamente una pausa dalla gestione quotidiana del club. Ciò rende ancora più sorprendente un suo possibile passaggio alla Roma, dove sostituirebbe Claudio Ranieri“.

“L’agente di Jürgen Klopp, Mark Kosicke, ha smentito categoricamente che ci sia un accordo tra l’allenatore tedesco e la Roma – scrive Marca. La notizia lasciava presagire l’imminente arrivo di Klopp sulla panchina dell’Olimpico, anche con riferimenti simbolici in un video diffuso dai Friedkin, i proprietari del club“.

«La notizia che Klopp diventerà il prossimo allenatore della Roma non è vera», ha dichiarato Kosicke.

🚨 Jürgen Klopp’s agent Mark Kosicke: “Reports on Klopp becoming new AS Roma manager are not true”, told @winwinallsports. pic.twitter.com/281AAv4i8Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

Se ne parlava da giorni, da quando il video postato dai Friedkin, aveva alimentato speranze con i giochi di parole e di immagini. Un video in cui, scrive la Stampa “appaiono le iniziali dei monumenti in sequenza. Kolosseum. Lupa. Olimpico. Pietro San. Pantheon. La scelta è stata fatta tempo fa ma il personaggio in questione aveva dato una parola a un altro club che doveva cambiare proprietà. E siccome il personaggio sempre in questione è uomo serio domenica 18 maggio alle ore 22.57 ha detto sì. Trattasi di Jürgen Klopp”.

Klopp dunque avrebbe accettato, domenica sera, di essere il prossimo allenatore della Roma. Per lui sarebbero già pronti sei rinforzi. “Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli. Ciliegina: il baby Palestra dell’Atalanta, jolly difensivo, che la Dea, però, non vuole vendere. Almeno ora”.