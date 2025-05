Klopp è il nuovo allenatore della Roma, ha firmato domenica sera. Il video rebus dei Friedkin (La Stampa)

Se ne parlava da giorni, da quando il video postato dai Friedkin, aveva alimentato speranze con i giochi di parole e di immagini. Un video in cui, scrive la Stampa “appaiono le iniziali dei monumenti in sequenza. Kolosseum. Lupa. Olimpico. Pietro San. Pantheon. La scelta è stata fatta tempo fa ma il personaggio in questione aveva dato una parola a un altro club che doveva cambiare proprietà. E siccome il personaggio sempre in questione è uomo serio domenica 18 maggio alle ore 22.57 ha detto sì. Trattasi di Jürgen Klopp”.

Klopp dunque avrebbe accettato, domenica sera, di essere il prossimo allenatore della Roma. Per lui sarebbero già pronti sei rinforzi. “Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace – e molto – Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli. Ciliegina: il baby Palestra dell’Atalanta, jolly difensivo, che la Dea, però, non vuole vendere. Almeno ora”.