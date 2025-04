De Laurentiis ha riparato i danni che aveva creato da solo: carta bianca a Conte e qualche pizzicotto sulla pancia (Gazzetta)

È rimasto in silenzio davanti a frustate arrivate in diretta e sparso ottimismo come se piovesse. Ha ritrovato la propria veste da presidente dopo aver interpretato ogni funzione

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport scrive di un De Laurentiis che ha dismesso i panni del presidente-allenatore e del presidente-diesse e ha indossato solo i panni del presidente del Napoli. Solo così ha riparato ai danni che lui stesso aveva creato nella scorsa stagione.

Scrive Giordano sulla Gazzetta:

Dopo essere sceso dallo scranno presidenziale e aver interpretato qualsiasi funzione inadatta (il presidente-allenatore, il presidente-diesse), De Laurentiis ha ricominciato a ritrovare la propria veste, ha puntato su un direttore sportivo giovane, Manna, e su un allenatore vincente, Conte, poi s’è defilato, è intervenuto per i bonifici bancari (150 milioni in estate) e si è concesso legittimamente e pericolosamente di orientare la politica societaria a gennaio, prendendosi 75 milioni dal Psg e rinunciando a Kvara.

Cabina di regia, Los Angeles, nove ore di fuso orario, quando qui era giorno e lì era notte e viceversa, l’ideale per riflettere e fare poi di testa sua. Bisognava in qualche modo riparare i danni che aveva creato da solo, in un’era surreale (prima Garcia e poi Mazzarri, il caso-Osimhen, quello Zielinski, investimenti suggeritigli poi dimessi) e De Laurentiis ha provveduto: carta bianca ad Antonio Conte, qualche pizzicotto sulla pancia dinnanzi a frustate arrivate in diretta e ottimismo come se piovesse.

Il Napoli batte il Torino dopo che l’Inter si era fatta fermare nel pomeriggio dalla Roma, e ora è sola in testa alla classifica a quattro giornate dalla fine del campionato. Subito dopo il fischio finale il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato su X

Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli Sempre!

