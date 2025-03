Davide Ancelotti è il segreto del Real Madrid. Fornisce al padre ciò che gli manca nel calcio contemporaneo (As)

“La sua forza sta nella capacità di costruire solidi rapporti con i giocatori”, eppure “non mette mai piede nello spogliatoio”. “Chiede spesso al padre di fare dei cambiamenti”

Xtra è un podcast di As, quotidiano sportivo spagnolo, che nell’ultima puntata hanno approfondito la figura di Davide Ancelotti al Real Madrid. Viene definito il “segreto meglio custodito del Real Madrid“. Il figlio e assistente di Ancelotti è una figura di rilievo nel club. “Svolge un ruolo fondamentale. Sebbene molti lo riconoscano come il figlio di Carlo Ancelotti, la sua vera forza risiede nella capacità di costruire solidi rapporti con i giocatori. Il suo impegno va ben oltre quello di un semplice assistente“.

Davide Ancelotti fornisce a Carlo ciò che gli manca nel calcio contemporaneo

«Davide fornisce a Carlo ciò che gli manca nel calcio contemporaneo», afferma un giornalista di As vicino al figlio di Ancelotti. «È la sua vicinanza ai giocatori a distinguerlo dagli altri. Ha questa straordinaria capacità di identificare ogni giocatore, di individuare i talenti nascosti e di offrire una nuova prospettiva sul loro sviluppo».

Una delle sue intuizioni è stato Dani Ceballos. «Ceballos è un vero prodotto di Davide», affermano gli analisti.

«A differenza del padre Carlo che a volte entra nello spogliatoio per chiacchierare con i giocatori, Davide segue una regola ferrea: non mette mai piede in questo luogo sacro. Lo spogliatoio è uno spazio in cui i giocatori devono sentirsi a loro agio nel parlare tra loro».

Questo aspetto gli permette di instaurare un rapporto di assoluta fiducia con i giocatori, che non lo vedono come il figlio dell’allenatore, ma come un vero leader, portatore di valori umani poco comuni in questo ambiente spietato. «Il suo metodo è una delicata combinazione di professionalità, diplomazia e rigore, caratteristiche che lo rendono indispensabile per la squadra».

Anche il rapporto tra padre e figlio è piuttosto particolare. Davide è anche un vero e proprio supporto per Carlo Ancelotti. Il loro legame non è certo privo di tensioni, il che rende la loro collaborazione ancora più accattivante.

«Davide chiede spesso al padre di apportare dei cambiamenti», racconta una fonte vicina alla squadra. «Questa interazione tra padre e figlio in panchina, dove ognuno sostiene le proprie opinioni e strategie, è considerata un elemento chiave del successo del Real Madrid».

