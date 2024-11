Davide Ancelotti spinge per i giovani della Cantera e l’ottimo esordio di Raúl Asencio è stata una sua vittoria

Marca scrive che da tempo Davide insiste per promuovere calciatori dalle giovanili vista la piaga infortuni che sta tormentando il Real

Marca non lo scrive apertamente, ma lascia ipotizzare che tra Davide e Carlo Ancelotti ci sia una diversità di pensiero sull’utilizzo dei giovani della cantera madridista. L’allenatore del Real Madrid sta provando a tenere la barra dritta nonostante i risultati negativi e l’epidemia di infortuni che lo ha lasciato con solo tre difensori di ruolo. Davide, da sempre fidato consigliere del padre, spinge di più per un ricambio generazionale. È convinto che i giovani della Cantera possono dare una mano e l’ultima partita gli ha dato in parte ragione.

Gli Ancelotti provano a superare la tempesta infortuni al Real Madrid

Dopo l’infortunio di Militao è infatti entrato Raúl Asencio. “Il difensore centrale ha fatto valere il potenziale de La Fábrica (il settore giovanile del Real, ndr), sempre pronto ad aiutare quando la prima squadra ne ha bisogno”, scrive Marca.

“Insieme ad Asencio, l’altro grande vincitore di sabato è stato Davide. Da tempo il figlio di Ancelotti insiste affinché ci sia un gruppo di giovani pronti a dare una mano in questa situazione di emergenza per la carenza di personale dovuta agli infortuni. Una scommessa che si è scontrata più volte con Ancelotti più favorevole al rispetto delle gerarchie (anche se ciò significa spostare i giocatori dai loro posti abituali) e a non esporre i ragazzi nei momenti delicati (in cui capisce che sono loro giocatori della prima squadra che deve assumersi la responsabilità)“.

Si parla anche di “Lista Davide”, ovvero una serie di nomi di giovani calciatori che secondo Davide Ancelotti sarebbero pronti a fare il salto di qualità.

