Percassi: «Se Gasperini non vorrà rinnovare lo capiamo, ce ne faremo una ragione»

A Sky Sport: «Nove anni che siamo con il mister e questi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione. Dobbiamo giocare, quando si parla si rischia di creare dei casi»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Empoli-Atalanta.

Percassi: «Dobbiamo giocare, quando si parla si rischia di creare dei casi»

Luca Percassi a Sky Sport:

«Siamo in una posizione di campionato fantastica. Anche oggi c’è la dimostrazione di quanto è difficile la Serie A. Ci aspetta un finale di stagione in cui abbiamo la convinzione che l’Atalanta deve essere protagonista».

Messaggio d’addio di Gasperini?

«Diciamo che questi temi, visto che è nove anni che siamo con il mister, li abbiamo sempre affrontati a fine stagione. La nostra idea è di rispettare al massimo la sua volontà. Se non vorrà rinnovare lo capiamo ce ne faremo una ragione. Oggi noi abbiamo un obiettivo e dobbiamo esser concentrati per il finale di stagione».

Ha scelto Gasperini quindi di non rinnovare. Un caso che lo dichiari dopo la vicenda Lookman?

«Questo dovete chiederlo a lui, viste le tante partite. Abbiamo bisogno di giocare, quando si parla si rischia di creare dei casi che non servono al proseguo del campionato».

L’addio di Gasperini all’Atalanta ha finalmente svegliato i giornali nazionali che da mesi cercavano di nascondere la notizia. Adesso, ad annuncio avvenuto, possiamo leggere del rapporto logoro tra la famiglia Percassi e l’allenatore tanto bravo quanto brontolone. Quindi molto brontolone.

Scrive Libero con Alessandro Dall’Orto:

Gasp ha portato Bergamo nell’élite del football tra imprese storiche e partite epiche, ma anche litigi, polemiche, battibecchi (l’ultimo con Lookman dopo l’eliminazione in Champions), messaggi criptici, frecciatine e scontri che alla lunga, poco alla volta, hanno logorato i rapporti con la famiglia Percassi. E ora non c’è da stupirsi per l’annuncio del divorzio, che a Bergamo si aspettavano in molti e che lui stesso ieri ha comunicato alla vigilia della sfida di Empoli: «Come hanno detto in tanti, c’è un inizio e una fine per tutto: sicuramente non ci sarà continuità, non ci saranno ulteriori rinnovi del mio contratto, a fine stagione vedremo se portarlo a scadenza (2026, anche se c’è un’opzione a favore del club per una stagione ndr) oppure interrompere». Già, questa volta non si torna indietro, difficile – se non impossibile – pensare a una ricucitura.

ilnapolista © riproduzione riservata