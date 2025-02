Fonseca, L’Equipe critica la sua gestione del Lione: “A differenza di De Zerbi, ha sbagliato i cambi”

Il Lione ha perso 3-2 contro il Marsiglia; le prime sostituzioni sono arrivate all’80esimo e hanno portato disorientamento.

La prima di Paulo Fonseca sulla panchina del Lione non è andata bene. Contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha perso 3-2, rischiando poco in attacco e aspettando l’avversario.

La prima di Fonseca sulla panchina del Lione

L’Equipe commenta l’aspetto tattico adottato dal tecnico ex Milan:

Paulo Fonseca ha dovuto proporre un blocco più compatto che aggredisse l’avversario più di quanto abbia fatto il Lione sotto Pierre Sage. Nel primo tempo il Lione non è riuscito a concretizzare particolari azioni offensive, nel secondo c’è stata una crescita, ma poi si son persi alla fine. «Il problema è che non abbiamo avuto il tempo di organizzare la squadra per manovrare il gioco offensivo. Ho scelto di giocare il più semplice possibile questa partita. Ma per il futuro, voglio una squadra più alta, più aggressiva» ha dichiarato il tecnico. Fonseca ha poi fatto abbassare anche Cherki, facendolo passare da ala del 4-3-3 a esterno del 4-4-2, soffrendo nei contrasti. La prima sostituzione è avvenuta all’80esimo, quando il risultato era ancora sul 2-2. A differenza di De Zerbi, i cambi non hanno portato a nulla.

“Il Milan concluderà l’anno ottavo in classifica in Serie A. A otto punti dalle prime quattro” e a 14 punti da Atalanta e Napoli. “Fonseca aveva alzato l’asticella dopo aver sostituito Stefano Pioli in estate e dichiarato il suo obiettivo come: «vincere lo scudetto»“.

Bandini però obietta:

“Ma questo non giustifica un trattamento così pessimo nei suoi confronti. Se la decisione di licenziare Fonseca è stata presa prima del calcio d’inizio, perché non informarlo prima che parlasse in una conferenza stampa post-partita? Appena un’ora prima di dare la notizia del suo licenziamento, il portoghese aveva detto a una sala di giornalisti che si aspettava di viaggiare con la sua squadra per la semifinale della Supercoppa Italiana del Milan a Riyadh venerdì“.

