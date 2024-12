Fonseca trattato in maniera pessima dal Milan, non ha mai avuto il sostegno della dirigenza (Guardian)

Nella sala stampa, rispondeva alle domande dei giornalisti che ne sapevano più di lui. Lo stesso Ibrahimovic, il cui ruolo nel Milan è ambiguo, ha minato la sua autorità.

Sul Guardian è Nicky Bandini ha parlare dell’esonero di Paulo Fonseca. “È stato Paulo Fonseca ad annunciare il proprio licenziamento poco dopo mezzanotte. Il Milan ha infine confermato di aver sollevato l’allenatore dai suoi incarichi in una dichiarazione ufficiale pubblicata lunedì mattina“.

C’è già una discrepanza nei tempi dell’esonero. Mentre i media in Italia avevano già pubblicato la notizia, Fonseca a San Siro era convinto di partire con la squadra per la Supercoppa. Così non è stato.

Una scena surreale, i giornalisti ne sapevano di più di Fonseca stesso

“Il Milan concluderà l’anno ottavo in classifica in Serie A. A otto punti dalle prime quattro” e a 14 punti da Atalanta e Napoli. “Fonseca aveva alzato l’asticella dopo aver sostituito Stefano Pioli in estate e dichiarato il suo obiettivo come: «vincere lo scudetto»“.

Bandini però obietta:

“Ma questo non giustifica un trattamento così pessimo nei suoi confronti. Se la decisione di licenziare Fonseca è stata presa prima del calcio d’inizio, perché non informarlo prima che parlasse in una conferenza stampa post-partita? Appena un’ora prima di dare la notizia del suo licenziamento, il portoghese aveva detto a una sala di giornalisti che si aspettava di viaggiare con la sua squadra per la semifinale della Supercoppa Italiana del Milan a Riyadh venerdì“.

Una scena surreale. “Fonseca sedeva curvo e solo dietro la grande scrivania rossa nella sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti che ne sapevano più di lui sulla sua posizione“.

“Fin dai primi giorni del mandato di Fonseca – ricorda il Guardian – c’erano stati segnali di disarmonia“. Il rapporto con lo spogliatoio era pessimo, soprattutto con Leao, Theo Hernandez. Ma già a inizio stagione è mancato il sostegno della società.

“Fonseca ha ricevuto scarso sostegno pubblico dalla sua dirigenza. La sua autorità è stata ulteriormente contestata dalla figura di Zlatan Ibrahimovic, il cui ruolo nel Milan è rimasto ambiguo da quando Gerry Cardinale lo ha nominato socio operativo di RedBird Capital, la società di investimento proprietaria dei rossoneri. Dopo che Fonseca ha osservato a metà agosto che il Milan aveva concluso il suo mercato per l’estate, lo svedese ha risposto che «il manager gestisce, il club fa il resto… lil mercato si chiuderà quando lo dirò io»”.

ilnapolista © riproduzione riservata