Ancelotti: «Io in Arabia? Se volessi continuare, perché no? Il problema è se voglio continuare o meno dopo il Real»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Osasuna, valida per la 24esima giornata de La Liga.

Come affronta la squadra la partita contro l’Osasuna?

«Bene, motivata. È un’opportunità per mantenere la nostra leadership, che è il nostro obiettivo. Sarà una partita difficile, ovviamente, ma siamo usciti bene dall’ultima partita e dobbiamo confermare queste sensazioni. Dovremo ripetere tutto quello che di buono abbiamo fatto contro il City».

Sei stanco della questione Vinicius-Arabia Saudita?

«Sono stanco, sì. Sono preoccupato? No. Lo vedo felice? Sì. E noi siamo con lui. Non c’è altro da aggiungere rispetto a quanto ho aggiunto una o due settimane fa. È un argomento di cui si parla fuori, non qui. Nemmeno lui. Vedo il Vinicius di sempre, con tanto voglia di fare. E si vede! Vogliamo davvero fare le cose bene, come abbiamo fatto nell’ultima partita. E penso che continuerà a fare bene, perché sta iniziando a ritrovare una buona forma fisica dopo gli infortuni, lo vedo molto motivato e, soprattutto, per quello che ha fatto nella partita contro il City, dove era sotto molta pressione e ha retto molto bene, facendo anche la differenza».

Pensi che Vinicius voglia sempre restare al Real Madrid?

«È una domanda… Non so se ha ricevuto offerte o se ha cambiato idea. Posso solo raccontarti ciò che vedo. E questo è un giocatore felice, desideroso di fare bene e di scrivere la storia con questo club. Nient’altro».

Sai se il club è arrabbiato per il modo in cui Vinicius sta gestendo tutta questa questione?

«Non lo so».

È la prima volta che ha la sensazione che l’Arabia Saudita rappresenti una vera minaccia per l’Europa? Te ne andresti?

«Non dovrebbe sorprendere che un Paese voglia investire nel calcio. Come ho detto in precedenza, l’Arabia Saudita ha tutto il diritto di prepararsi per la Coppa del Mondo del 2034 e il suo obiettivo nell’investire nel calcio è quello di essere “pronta” per quell’evento. Niente di nuovo. Oggi si tratta di un mercato che potrebbe essere meno competitivo di quello europeo, ad esempio. Ma in futuro potrebbe essere competitiva quanto l’Europa. Dovrei andarci? Perché no. Se volessi continuare, perché no? Il problema è se voglio continuare o meno dopo il Real Madrid. Quello che ho detto due o tre anni fa».

Vorresti far parte del comitato che ascolterà gli audio del Var lunedì? Oppure hai deciso di starne fuori e te lo diranno?

«No no! Non mi piace andare a questo tipo di eventi. Ma finalmente, finalmente, vediamo cosa succede! Penso che il club abbia dei buoni ascoltatori».

Come stanno Rüdiger e Alaba?

«Stanno migliorando. Continueranno con il lavoro individuale fino a lunedì e da martedì saranno in gruppo. Disponibile per la partita contro il Manchester City. Incluso Lucas Vazquez».

Asencio è pronto per iniziare?

«Non ci sono titolari indiscussi qui. Ma personalmente sono molto contento di quello che sta facendo, perché è stato straordinario. E non solo per le sue qualità difensive, ma per la sua personalità, il suo carattere, la sua capacità di sopportare partite molto impegnative e importanti, contro avversari molto forti. Ha fatto molto bene, sta facendo molto bene. E combatterà con gli altri per essere titolare».

Ci sono dubbi sul terzino destro?

«Valverde continuerà fino al ritorno di Lucas Vázquez. In questa posizione, come in tante altre, Fede dà molto. Mi è piaciuta molto la sua partita contro il City… e gli piace giocare terzino destro. Continueremo con lui domani».

E cosa pensi dell’atteggiamento di Bellingham? A volte dà l’immagine di un capitano.

«Ha personalità e carattere. Tuttavia è molto giovane. È in questo club da poco tempo, ma potrebbe essere uno dei leader del futuro. Perché ha carattere, personalità, qualità, serietà e professionalità. Sarà un pezzo molto importante nei prossimi anni».

“Quando bisogna farlo, lo si fa”, ha detto dopo Manchester. Cosa intendeva dire?

«Questa squadra capisce molto bene quando è il momento di spingere. E se domani non capiamo che è il momento di spingere, perché il campionato è molto competitivo, con rivali molto vicini… se non capiamo che la partita di domani è fondamentale, sbagliamo».

Ha detto contro il City che la squadra ha dimostrato di potercela fare. C’è allora un problema che gli altri non vogliono vedere?

«No, non è una questione di non volere. Abbiamo cercato una via… e ora stiamo spingendo un po’ di più, perché tutti comprendiamo l’importanza del sacrificio, perché la qualità non manca. E lo abbiamo fatto emergere in una partita importante. Ora, ovviamente, abbiamo bisogno di continuità in questo senso. E domani sarà una prova molto importante».

Perché pensi che per il Real Madrid sia così difficile vincere due campionati di fila?

«È molto difficile dirlo, ma bisogna credere a queste statistiche. La mia opinione è che la rivalità in questa competizione sia molto alta. Ci sono squadre come l’Atlético de Madrid o il Barcellona che possono competere ogni anno. E vincerla due volte di fila non è così facile, anche a causa della competitività dei rivali, che in questo caso sono Barcellona e Atletico Madrid».

