In Inghilterra ci sperano: Vlahovic risolverà i problemi dell’Arsenal? (The Guardian)

“Apparentemente le trattative sono ferme, è difficile che la Juve recuperi il suo investimento. Ma con l’arrivo di Kolo, una cessione avrebbe senso”

Dusan Vlahovic può diventare il nuovo attaccante dell’Arsenal con l’infortunio di Gabriel Jesus. È quanto si dice in queste ore in Inghilterra, poiché non ci sono in giro molti altri numeri 9 in squadre importanti che potrebbero eventualmente essere sul mercato. Un altro obiettivo sarebbe potuto essere Osimhen, ma il nigeriano in questo momento è in prestito al Galatasaray e molto difficilmente si potrebbe trovare la via d’uscita per venderlo subito (e ad Arteta serve subito ndr). Il The Guardian scrive oggi del “normale” accostamento, quasi naturale, di Vlahovic all’Arsenal ora che la Juventus ha acquistato Kolo Muani.

Vlahovic risolverà i problemi dell’Arsenal? (The Guardian)

Di seguito quanto scrive il The Guardian a riguardo:

“Mentre le ricadute della sconfitta assurda e dispendiosa dell’Arsenal in FA Cup contro il Manchester United (e l’infortunio di fine stagione di Gabriel Jesus ) continuano, la macchina del gossip è andata in overdrive nel tentativo di identificare qualcuno che possa mettere da parte le loro possibilità. Mentre Benjamin Sesko è il nome sulla bocca di tutti , non sarebbe una finestra di calciomercato senza il loro collegamento con Dusan Vlahovic .

Il gossip in Italia è che la Juventus è disposta a incassare le proprie fiches. Il contratto dell’attaccante serbo scade nel 2026 e le trattative sono apparentemente ferme, il che significa che i bianconeri hanno limitate possibilità di recuperare il loro investimento, e con Randal Kolo Muani in arrivo dal Paris Saint-Germain hanno un sostituto pronto, quindi tutto ha senso, forse”.

Dusan gestito con parametri fuori portata e anacronistici rispetto alla “politica Giuntoli”

Scriveva ieri il Corriere dello Sport:

“Ogni volta che Cristiano Giuntoli apre il taccuino per rispolverare la questione Vlahovic, si sente come il famoso viandante sul mare di nebbia del pittore Friedrich: immerso nell’incertezza di un destino ancora sconosciuto. Dopotutto, quello del centravanti serbo resta un rebus complesso da risolvere non solo perché il suo infortunio muscolare – per alcuni misterioso, visto che a inizio dicembre giocò in condizioni peggiori – lo terrà fuori anche dal match di stasera contro l’Atalanta dopo avergli già fatto saltare il derby di sabato. Dal punto di vista contrattuale, il tempo che passa, anziché oliare certi meccanismi, li sta rendendo maledettamente più farraginosi.

Dusan ha un accordo che scade a giugno dell’anno prossimo e in questa stagione guadagna circa 23 milioni di euro lordi (12 netti) a causa di un accordo “a salire” stipulato nel momento del trasferimento da Firenze. La Juventus, già tre volte almeno, gli ha proposto un rinnovo al ribasso ma con prospettiva di allungare il contratto fino al 2028. Ma il classe 2000, tramite il proprio entourage, ha fatto sempre recapitare una risposta negativa, mantenendo così lo status di calciatore più pagato dell’intera Serie A”.

