Arsenal, stagione finita per Gabriel Jesus: i Gunners punteranno su Vlahovic?

L’attaccante brasiliano ha subito la lesione al legamento crociato. Si libera, dunque, un posto nell’attacco dell’Arsenal e il serbo è in rottura coi bianconeri.

L’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus ha rimediato la lesione al legamento crociato. Stagione finita per il brasiliano. Di conseguenza, i Gunners proveranno a prendere Dusan Vlahovic?

Il serbo sembra essere in rottura con la Juventus e ha un contratto che scade nel 2026, lontano dal rinnovarlo.

Potrebbe far comodo ad Arteta, che dovrà affrontare la seconda metà di stagione con un attaccante in meno.

Più complicato, almeno per gennaio, l’approdo di Victor Osimhen, che non vorrebbe lasciare il Galatasaray.

Vlahovic non vuole rinnovare con la Juventus

Pare che il numero nove della Vecchia Signora sia propenso ad andare via da Torino. E secondo la Gazzetta è così. Il calciatore non vuole rinnovare, e andrebbe via volentieri a zero. La Juve vorrebbe rinnovare ma abbassando lo stipendio, cosa non gradita al calciatore. “Mai come in questo momento Dusan e la Juve appaiono lontani”.

Mai come in questo momento il numero 9 e la Juventus appaiono lontani, sempre più vicini a un divorzio che, se anche non si consumerà a breve, sembra ormai cosa certa. A dividerli è il contratto in scadenza nel 2026, che il centravanti non è intenzionato a rinnovare alle condizioni economiche del club e costringe i bianconeri a metterlo sul mercato e ad accelerare per l’arrivo di un’altra punta, che consentirebbe a Thiago Motta di avere un’alternativa a un giocatore destinato all’addio.

Il portale di calciomercato scrive:

Sembra sempre più probabile che Vlahovic lascerà la Juventus, con Arsenal e Manchester United tra i club che guardano a un potenziale trasferimento. La Juve sta pianificando un incontro sul futuro di Vlahovic a febbraio, con l’aspettativa che fisseranno una richiesta di circa 65 milioni di euro. Arsenal e United sono entrambi ammiratori del giocatore, i due club di Premier League stanno, insieme al Psg, monitorando la situazione.

