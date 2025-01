Osimhen, Amorim lo voleva fortemente allo United ma lui ha detto no (Fotomac)

Lo United aveva fatto un sondaggio col Napoli, ma alla dirigenza del club inglese è stato riferito che Osimhen vuole finire la stagione al Galatasaray.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto; al momento, è in prestito al Galatasaray fino a fine stagione. Successivamente, il Napoli lo cederà, con il Manchester United che si è mostrato tra i club maggiormente interessati al centravanti nigeriano.

Il Napoli lascerà Osimhen al Galatasaray fino a giugno, lo United si era fatto avanti

Il portale turco Fotomac rivela:

Sulla stella di fama mondiale del Galatasaray ci sono sviluppi di mercato. Il suo futuro è diventato oggetto di grande curiosità. Il Manchester United avrebbe contattato il Napoli per Osimhen. Il tecnico Ruben Amorim avrebbe voluto fortemente l’attaccante nigeriano, ma non ha ottenuto una risposta positiva. Alla dirigenza del club inglese è stato riferito che il nigeriano vuole sicuramente finire la stagione al Galatasaray.

Il Manchester United aveva mostrato interesse per Victor Osimhen, ma secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, il centravanti (ancora di proprietà del Napoli) non si muoverà a gennaio dalla Turchia.

I Red Devils continueranno a monitorare le sue prestazioni nei prossimi mesi. Osimhen è completamente concentrato sul Galatasaray, dove è in prestito dal Napoli, e vorrebbe finire la stagione in Turchia. Solo alla fine il nigeriano penserà al suo futuro. I rivali dello United in Premier League, il Chelsea, non possono essere esclusi dalla corsa, sono ancora interessati all’attaccante, anche se sono piombati su Sesko del Lipsia; Osimhen è l’alternativa.

