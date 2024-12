Osimhen non andrà via dal Galatasaray a gennaio: lo United aspetta il mercato estivo (TeamTalk)

I Red Devils continueranno a monitorare le sue prestazioni nei prossimi mesi. C’è anche l’opzione Chelsea in Premier, che considera il nigeriano l’alternativa a Sesko.

Il Manchester United aveva mostrato interesse per Victor Osimhen, ma secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, il centravanti (ancora di proprietà del Napoli) non si muoverà a gennaio dalla Turchia. Al Galatasaray è a quota 12 gol e 5 assist e il club sta beneficiando di un gran momento di forma da parte del nigeriano.

Osimhen non andrà via dal Galatasaray a gennaio: lo United aspetta il mercato estivo

Galetti scrive su TeamTalk:

Il Manchester United ha fatto una nuova richiesta per Victor Osimhen anche se non si aspettano di ingaggiarlo a gennaio. Non è previsto alcun contatto tra le parti per un possibile trasferimento a gennaio. I Red Devils continueranno a monitorare le sue prestazioni nei prossimi mesi. Osimhen è completamente concentrato sul Galatasaray, dove è in prestito dal Napoli, e vorrebbe finire la stagione in Turchia. Solo alla fine il nigeriano penserà al suo futuro. I rivali dello United in Premier League, il Chelsea, non possono essere esclusi dalla corsa, sono ancora interessati all’attaccante, anche se sono piombati su Sesko del Lipsia; Osimhen è l’alternativa.

“Victor Osimhen potrebbe presto lasciare la Turchia per trasferirsi in Premier League. L’attaccante nigeriano piace infatti al Manchester United che starebbe valutando l’opportunità di pagare la clausola rescissoria, valida solo per l’estero, di 75 milioni per strapparlo alla concorrenza già a gennaio. Osimhen, in prestito dal Napoli al Galatasaray, ha segnato fin qui 9 reti in 11 gare di campionato e tre gol, con due assist, in Europa League“.

“Zirkzee potrebbe essere offerto dallo United come pedina di scambio. La carta Osimhen potrebbe quindi essere decisiva. Conte aspetta fiducioso”.

ilnapolista © riproduzione riservata