Napoli in pressing per Ghilardi, che resterebbe al Verona in prestito fino a giugno (Tmw)

I gialloblù sono favorevoli a quest’operazione per il difensore centrale classe 2003, che è stato uno dei protagonisti del Mondiale under 20 con l’Italia.

Dopo aver ricevuto il rifiuto da parte di Danilo, che tornerà in Brasile, il Napoli sta cercando un nuovo difensore centrale. E secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli azzurri stanno pensando a Ghilardi dell’Hellas Verona, da lasciare poi in prestito al club gialloblù fino a fine stagione.

La notizia era già stata anticipata qualche settimana fa dal giornalista Nicolò Schira.

Napoli in pressing per Ghilardi dell’Hellas Verona

Il portale scrive:

Il Napoli in pressing per Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona. Il club partenopeo, che nelle ultime ore ha incassato anche il “no” di Danilo, vuole infatti bloccare il giovane difensore già adesso, per poi farlo arrivare dopo la fine del campionato. Il club veronese, in questo senso, è favorevole all’operazione: ovvero cedere il cartellino del giocatore classe 2003, tenendolo però fino a giugno ma incassando già una cifra importante. Ghilardi in questa stagione ha collezionato 11 presenze in campionato con 910 minuti complessivi.

Alto 1,89 cm e di piede destro, è stato uno dei protagonisti della cavalcata dell’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria del 2023.

Per lasciar partire Rafa Marin in prestito al Villarreal, quindi, gli azzurri stanno sondando Pongracic della Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport:

Se Danilo ha compiuto una scelta di vita optando a sorpresa per il ritorno in Brasile, nonostante domenica avesse praticamente definito con il Napoli, il ds ha aperto un altro capitolo: e ora, carezza l’idea Marin Pongracic. Il croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto di Rafa Marin che scalpita per tornare in Liga, al Villarreal. Prestito chiuso (oneroso, oltre un milione), ma sospeso fino a nuovo ordine.

