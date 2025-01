Napoli, pronto un contratto di 5 anni per Ghilardi: resterà in prestito al Verona fino a fine stagione (Schira)

Come avevamo già anticipato questa mattina, il difensore del Verona Daniele Ghilardi è finito nel mirino del Napoli.

Il trasferimento del centrale 2003, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è vicino:

Daniele Ghilardi si avvicina al Napoli. Pronto un contratto quinquennale. Resterà al Verona in prestito fino a fine stagione.

🚨 Excl. – Daniele #Ghilardi is getting closer to #Napoli from #Verona. Ready 5-years contract. He will stay at Verona on loan until the end of the season. #transfers https://t.co/P9hhUCtANY

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 5, 2025