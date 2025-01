Napoli, si valuta Pongracic per sostituire Rafa Marin (CorSport)

Il croato della Fiorentina, ex Lecce, ha totalizzato una sola presenza in stagione. Lo spagnolo approderebbe al Villarreal in prestito oneroso.

Danilo non sarà un nuovo calciatore del Napoli, poiché il difensore della Juventus ha deciso di tornare in Brasile. Per lasciar partire Rafa Marin in prestito al Villarreal, quindi, gli azzurri stanno sondando Pongracic della Fiorentina.

Il Napoli sonda Pongracic della Fiorentina per sostituire Rafa Marin

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Se Danilo ha compiuto una scelta di vita optando a sorpresa per il ritorno in Brasile, nonostante domenica avesse praticamente definito con il Napoli, il ds ha aperto un altro capitolo: e ora, carezza l’idea Marin Pongracic. Il croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto di Rafa Marin che scalpita per tornare in Liga, al Villarreal. Prestito chiuso (oneroso, oltre un milione), ma sospeso fino a nuovo ordine.

Il Napoli ha la necessità di trovare un altro calciatore su cui puntare e il nome potrebbe essere quello di Skriniar. Nel corso di ‘Calciomercato L’Originale’, ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio:

«Si allontana Danilo, il brasiliano ha scelto per motivi familiari di tornare in Brasile. L’ha comunicato al Napoli, nonostante avesse dato la parola, dopo la risoluzione con la Juventus sarebbe andato lì. Lo aspetta il Flamengo.

Non arrivando Danilo, il Napoli ha due strade: trattenere Rafa Marin e prendere un altro difensore. Attenzione sempre all’ipotesi Skriniar, che lascerà il PSG in prestito. Ma il club parigino deve sbloccare un altro slot per il prestito, prima deve sbloccare quello per Kolo Muani con la Juventus».

