Nainggolan arrestato per traffico internazionale di droga

Secondo quanto riportato dalla stampa belga, l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan è stato arrestato questa mattina con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Sono 30 le perquisizioni effettuate tra Anversa e Bruxelles. Il procuratore belga Julien Moilin:

«L’ indagine riguarda presunti atti di importazione di cocaina dal Sud America all’Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio. Nell’ambito di un caso della sezione criminalità organizzata della Procura di Bruxelles, affidato a un giudice istruttore di Bruxelles, la polizia giudiziaria federale di Bruxelles ha effettuato lunedì mattina 27 gennaio 2025 30 perquisizioni, principalmente nella provincia di Anversa e a Bruxelles, ma anche nella periferia di Bruxelles. Dato che gli interrogatori sono in corso e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti».

Non si hanno quindi informazioni più precise riguardo il coinvolgimento di Nainggolan. Il club conferma che questa mattina era assente all’allenamento. Aveva da poco ripreso a giocare, trovando l’accordo con il Lokeren, club che milita nella Serie B belga. Giusto pochi giorni fa si celebrava il suo primo gol con il club.

🤯 | Radja Nainggolan maakt z’n rentree met een 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐨𝐞𝐥𝐩𝐮𝐧𝐭! 🥷🔙 #LOKLIE pic.twitter.com/QJr55gb0QE — DAZN België (@DAZN_BENL) January 24, 2025

