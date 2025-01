Garnacho, non è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà (Gazzetta)

Il Napoli non ha stabilito un budget, certo non intende dilapidare la somma di Kvara, però non intende neanche risparmiare

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, fa capire che la pista Garnacho è molto complessa. Lo United spara cifre che al momento sono fuori portata per il Napoli alla ricerca di un uomo che possa sostituire Kvaratskhelia.

Scrive la Gazzetta:

Sostituire un totem sa di impresa e a Conte va consegnato il talento, lo charme di una piccola stella. Alejandro Garnacho (20) sarebbe l’identikit perfetto, porterebbe con sé persino un passaporto – argentino – per arricchire la narrazione e semmai pure la retorica, ma per arrivare all’enfant prodige del Manchester United a Manna non è bastato spingersi sino ai 40 milioni di euro, né è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà.

Il Napoli non ha stabilito un budget, certo non intende dilapidare la somma che Kvara ha consentito venisse elargita dal Psg, però non intende neanche risparmiare: con il management di Garnacho restano rapporti vivi che solo l’eventuale resistenza del Manchester United potrebbe anestetizzare.

Garnacho il grande obiettivo del Napoli ma De Laurentiis non ha intenzione di offrire più di 50 milioni

Sportmediaset fa il punto sulla trattative di mercato che coinvolgo il Napoli. Per adesso il nome forte è quello di Garnacho, sembrerebbe lui il designato a sostituire Kvaratskhelia, nel frattempo partito per Parigi. Secondo la redazione di Mediaset, sull’argentino l’unico ostacolo è il Manchester United. Gli inglesi chiedono 70 milioni, De Laurentiis disposto ad arrivara a 50, ballano 20 milioni. Con il giocatore invece la trattativa sembra più semplice.

È l’argentino Garnacho il grande obiettivo per l’attacco. Il ds Manna fa sul serio, e ha messo sul piatto del 20enne una proposta consistente: tre milioni di euro per cinque stagioni. L’entourage ne chiede quattro: la distanza è minima. Diverso il discorso con i Red Devils che non si schiodano dalla richiesta iniziale: 70 milioni di euro. De Laurentiis invece non ha intenzione di andare oltre quota 50 e punta allo sconto: gli agenti della punta sono al lavoro. Le sensazioni comunque, sono positive.

