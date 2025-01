Garnacho il grande obiettivo del Napoli ma De Laurentiis non ha intenzione di offrire più di 50 milioni

Da Sportmediaset. L’offerta di Manna al giocatore è di tre milioni di euro per cinque stagioni. Sul versante cessioni, Raspadori e Ngonge chiedono più spazio

Sportmediaset fa il punto sulla trattative di mercato che coinvolgo il Napoli. Per adesso il nome forte è quello di Garnacho, sembrerebbe lui il designato a sostituire Kvaratskhelia, nel frattempo partito per Parigi. Secondo la redazione di Mediaset, sull’argentino l’unico ostacolo è il Manchester United. Gli inglesi chiedono 70 milioni, De Laurentiis disposto ad arrivara a 50, ballano 20 milioni. Con il giocatore invece la trattativa sembra più semplice.

È l’argentino Garnacho il grande obiettivo per l’attacco. Il ds Manna fa sul serio, e ha messo sul piatto del 20enne una proposta consistente: tre milioni di euro per cinque stagioni. L’entourage ne chiede quattro: la distanza è minima. Diverso il discorso con i Red Devils che non si schiodano dalla richiesta iniziale: 70 milioni di euro. De Laurentiis invece non ha intenzione di andare oltre quota 50 e punta allo sconto: gli agenti della punta sono al lavoro. Le sensazioni comunque, sono positive.

Raspadori e Ngonge chiedono più spazio

Poi c’è anche il capitolo cessioni. Dopo Caprile, Folorunsho e Zerbin, a chiedere più spazio sono Raspadori e Ngonge:

Capitolo cessioni: Giacomo Raspadori continua a spingere per andare via. Roma e Atalanta restano sempre molto interessate. Chiede più spazio anche Cyril Ngonge, cercato dal Verona, sua ex squadra, e dal Bologna di Italiano. Intanto Mathias Olivera è vicino a rinnovare il contratto con gli azzurri fino al 2030.

ilnapolista © riproduzione riservata