Garnacho, il Napoli è pronto a investire 50 milioni di euro tra base fissa e bonus (CorSport)

È di 70 milioni la richiesta. Il piano B è Ndoye ma il Bologna non lo cede se non a cifre irrinunciabili. Il piano C Yeremay Hernandez, ala sinistra di piede destro, gioca in Segunda Division

Garnacho è il calciatore scelto per il post Kvara. Il Napoli è pronto ad offrire 50 milioni di euro complessivi, lo scrive il Corriere dello Sport. Purtroppo c’è distanza con lo United, il giocatore sembra aver trovato un’intesa di massima. Manno, tuttavia, ha preparato anche il piano B e il piano C.

Napoli in pressing sullo United per Garnacho

Scrive Fabio Mandarini sul CorSport:

Ora il Napoli vorrebbe inaugurare l’epoca di Alejandro Garnacho. Non si ferma la trattativa con il Manchester United per riuscire a mettere a segno il colpo che Antonio Conte ha indicato per rinforzare la squadra e colmare la fuga di talento, colpi ed esperienza internazionale creata dalla partenza di Kvaratskhelia. Il giocatore è incline ad accettare il trasferimento: per lui, ventenne che a Manchester guadagna 1,5 milioni a stagione fino al 2028, è pronto un quinquennale con ingaggio superiore al doppio (intorno ai 4 milioni con i bonus), ma con lo United c’è ancora distanza economica. Il Napoli è pronto a investire 50 milioni di euro tra base fissa e bonus, ma il club inglese chiede anche di più.

Manna ha pronti i piani B e C

Il quotidiano continua:

Giovanni Manna, nel frattempo, valuta anche soluzioni alternative. La prima: sempre Dan Assane Ndoye, 24 anni, lo svizzero che il Bologna non ha intenzione di cedere se non a cifre irrinunciabili. E ancora, una seconda. Una seconda che viene dalla Segunda Division spagnola, la serie B: Yeremay Hernandez, ala sinistra di piede destro del Deportivo La Coruña, diciassettesimo in Segunda Division – la B iberica, dicevamo – e in lotta per non andare in Primera Federacion. Yeremay detto il Peke, per la stazza non esattamente da corazziere (170 centimetri), è un destro naturale rapido e con un ottimo dribbling. È nato alle Canarie, ha 22 anni, e in questa complessa stagione della sua squadra ha segnato 8 gol in 18 partite (con 3 assist).

