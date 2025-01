Comuzzo, nella mattinata contatto telefonico tra De Laurentiis e Commisso (Sportmediaset)

Il Napoli ha il sì del giocatore. Il club non ha mollato Garnacho, ma non si schioda dall’offerta di 50 milioni più qualcosina. Si valutano altre formule e altri nomi

A Sportmediset riassumono così le ultime notizie di mercato che riguardano il Napoli: “Nella mattinata contatto telefonico tra De Laurentiis e Commisso, il Napoli ha il sì del giocatore (Comuzzo). Il Napoli non ha mollato Garnacho, ma non si schioda dall’offerta di 50 milioni più qualcosina. Si valutano altre formule e altri nomi. In lista ci sono anche Amuzu, è stato offerto Riquelme ed è stato fatto un sondaggio di Saint-Maximin“.

L’obiettivo principale riguarda quindi il difensore della Fiorentina per Comuzzo. Ma occhi anche agli eventuali sviluppi che coinvolgono la fascia sinistra. Il Napoli non ha ancora mollato Garnacho ma serve uno sforzo da parte dello United. Manna valuta comunque le alternative: Amuzu, Riquelme (Atletico Madrid) o Saint-Maximin.

Palladino: «Nessuno sposta Comuzzo, neanche le voci di mercato»

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa, in programma domenica alle 15.00 al Franchi di Firenze.

Come vive Comuzzo questo periodo?

«Pietro è un ‘giovane-vecchio’, è più maturo rispetto all’età che ha. Nessuno lo sposta, neanche le voci di mercato. È un ragazzo straordinario, ha un grande senso di appartenenza per questa maglia. Io lo ringrazio, stravedo per lui».

Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza (CorSport)

Il Corriere dello Sport scrive dell’affare Comuzzo con Fabio Mandarini. Ieri incontri fino a tardi sera tra le parti, il Napoli punta chiudere oggi. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza.

Ieri sul tavolo di Rocco Commisso è arrivata la prima offerta ufficiale del Napoli, una proposta complessiva da 30 milioni di euro tra base fissa e bonus. Per la precisione: prestito oneroso biennale da 5 milioni più 20 milioni per il riscatto obbligatorio. La Fiorentina, però, puntava a ricavare almeno 40 milioni dalla cessione, e così il Napoli s’è gradualmente spinto fino a 35 milioni inserendo nuovi bonus. Che frenesia. Un gioco delle parti che ha creato anche una certa tensione agonistica (diciamo così). Ma gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza. La volontà di Manna, comunque, è chiarissima e allo stesso tempo quasi obbligata: chiudere entro oggi, così da potersi dedicarsi interamente all’attacco e al dopo Kvara.

La storia prenderà una piega definitiva nelle prossime ore: il Napoli ha migliorato la prima offerta avvicinandosi alla richiesta di partenza della Fiorentina, e a questo punto avrà un peso decisivo anche la volontà del calciatore. Non è un caso che ieri siano andati in scena vari incontri fino a tarda sera: il ds Manna con Minieri, l’agente di Comuzzo; Minieri con la Viola. Un lavoro costante per un solo obiettivo: chiudere oggi

