Comuzzo, gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza (CorSport)

Il Napoli si è avvicinato alla richiesta di partenza della Fiorentina, a questo punto avrà un peso decisivo anche la volontà del calciatore. L’obiettivo è chiudere oggi

Il Corriere dello Sport scrive dell’affare Comuzzo con Fabio Mandarini. Ieri incontri fino a tardi sera tra le parti, il Napoli punta chiudere oggi. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza.

A questo punto avrà un peso decisivo la volontà di Comuzzo

Ecco cosa scrive Mandarini sul CorSport:

Ieri sul tavolo di Rocco Commisso è arrivata la prima offerta ufficiale del Napoli, una proposta complessiva da 30 milioni di euro tra base fissa e bonus. Per la precisione: prestito oneroso biennale da 5 milioni più 20 milioni per il riscatto obbligatorio. La Fiorentina, però, puntava a ricavare almeno 40 milioni dalla cessione, e così il Napoli s’è gradualmente spinto fino a 35 milioni inserendo nuovi bonus. Che frenesia. Un gioco delle parti che ha creato anche una certa tensione agonistica (diciamo così). Ma gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza. La volontà di Manna, comunque, è chiarissima e allo stesso tempo quasi obbligata: chiudere entro oggi, così da potersi dedicarsi interamente all’attacco e al dopo Kvara.

La storia prenderà una piega definitiva nelle prossime ore: il Napoli ha migliorato la prima offerta avvicinandosi alla richiesta di partenza della Fiorentina, e a questo punto avrà un peso decisivo anche la volontà del calciatore. Non è un caso che ieri siano andati in scena vari incontri fino a tarda sera: il ds Manna con Minieri, l’agente di Comuzzo; Minieri con la Viola. Un lavoro costante per un solo obiettivo: chiudere oggi

ilnapolista © riproduzione riservata