Accordo Napoli-Empoli per Fazzini: prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni (CorSport)

Il presidente Corsi ha blindato l’accordo con Manna, ma il centrocampista vorrebbe approdare alla Lazio; i biancocelesti propongono un prestito con riscatto nel 2026.

Jacopo Fazzini continua a essere conteso tra Napoli e Lazio; il centrocampista dell’Empoli ha trovato l’accordo con i biancocelesti, ma il club toscano spinge per mandarlo a Napoli, dato che ne monetizzerebbe in tempi molto più brevi.

Inoltre, gli azzurri sono alla ricerca di un centrocampista per dare il via libera a Michael Folorunsho di unirsi alla Fiorentina.

Accordo Napoli-Empoli per Fazzini: prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Empoli sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 11-12 milioni di euro; Fazzini, però, non è ancora convinto dalla proposta. E anzi ha raggiunto l’accordo personale con la Lazio: dialoga da un po’ con Baroni, con cui condivide anche l’agente, ed è orientato ad accettare il trasferimento a Roma. Empoli e Lazio, però, non hanno ancora l’intesa sulla formula: il club di Lotito deve fare i conti con le limitazioni dell’indice di liquidità e dunque vorrebbe prendere il giocatore in prestito biennale con obbligo di riscatto posticipato a giugno 2026. Corsi, presidente dell’Empoli, ha per il momento blindato l’accordo con il ds Manna: i termini sono stabiliti, non esistono problemi tra le due società, ma è ovvio che la volontà del giocatore sarà determinante.

Scrive la Gazzetta:

Alessio Zerbin (25) attende che Napoli e Venezia chiudano l’affare per avviare al trasloco e, con lui, dovrebbe mettersi in viaggio anche Michael Folorunsho (26), destinazione Firenze. E per tenersi aggiornato, poi, Manna ha chiesto all’Empoli di Jacopo Fazzini (21), sul quale però ha una sorta di opzione morale la Lazio. Nel mirino c’è pure Casadei (Chelsea). In Colombia si sbilanciano: Richard Ríos, 24 anni, centrocampista (Palmeiras), piacerebbe al Napoli, che sembra però avere altro per la testa.

