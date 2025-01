Fazzini, l’Empoli vorrebbe cederlo al Napoli (Schira)

Il centrocampista ha un accordo con la Lazio (prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto), ma il Napoli garantirebbe l’acquisto subito e con un introito maggiore.

Napoli e Lazio si contendono Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli classe 2003. Nonostante la trattativa coi biancocelesti stia più avanti rispetto a quella con gli azzurri, il club preferirebbe cederlo a questi ultimi.

L’Empoli preferirebbe cedere Fazzini al Napoli

Come riportato da Nicolò Schira su X:

Jacopo Fazzini ha un accordo di massima con la Lazio (contratto fino al 2029) da diversi giorni, ma l’Empoli è più orientato a cederlo al Napoli che garantirebbe un introito maggiore e più celerità nel contabilizzare l’operazione a bilancio rispetto al prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto (farebbe ricadere il trasferimento nel 2026).

Jacopo #Fazzini ha un accordo di massima con #Lazio (contratto fino al 2029) da diversi giorni, ma l’#Empoli è più orientato a cederlo al #Napoli che garantirebbe un introito maggiore e più celerità nel contabilizzare l’operazione a bilancio rispetto al prestito di 18 mesi con… — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2025

Alessio Zerbin (25) attende che Napoli e Venezia chiudano l’affare per avviare al trasloco e, con lui, dovrebbe mettersi in viaggio anche Michael Folorunsho (26), destinazione Firenze. Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, rimane un’idea, anzi una tentazione, assai forte, che la personalità e il talento sostengono. E per tenersi aggiornato, poi, Manna ha chiesto all’Empoli di Jacopo Fazzini (21), sul quale però ha una sorta di opzione morale la Lazio. Nel mirino c’è pure Casadei (Chelsea). In Colombia si sbilanciano: Richard Ríos, 24 anni, centrocampista (Palmeiras), piacerebbe al Napoli, che sembra però avere altro per la testa.

ilnapolista © riproduzione riservata