Manna ha chiesto all’Empoli informazioni su Fazzini, nel mirino c’è sempre Casadei (Gazzetta)

Danilo rimane la prima scelta per la difesa, Lorenzo Pellegrini rimane una tentazione assai forte. Dalla Colombia: piacerebbe il centrocampista Richard Ríos

La Gazzetta fornisce aggiornamenti sul mercato del Napoli. Fermo restando che Manna lavora all’approdo di Danilo, ci sono altri nomi per la squadra di Conte. Il direttore sportivo ha chiesto informazioni all’Empoli su Fazzini, obiettivo della Lazio. Pellegrini rimane un’idea una tentazione assai forte. E dalla Colombia, piacerebbe il centrocampista (del Palmeiras) Richard Ríos.

Il mercato del Napoli: Manna a lavoro per portare Danilo a Castel Volturno

Scrive la Gazzetta:

Danilo è, ma da un po’, la prima scelta, però da Castel Volturno non esiste la volontà di riconoscere benefit alla Vecchia Signora per un calciatore che a giugno sarebbe libero. A casa Danilo hanno bussato anche altri – dall’Arabia, ad esempio – ma c’è un ottimismo di fondo che tranquillizza il Napoli e la Supercoppa.

Alessio Zerbin (25) attende che Napoli e Venezia chiudano l’affare per avviare al trasloco e, con lui, dovrebbe mettersi in viaggio anche Michael Folorunsho (26), destinazione Firenze. Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, rimane un’idea, anzi una tentazione, assai forte, che la personalità e il talento sostengono. E per tenersi aggiornato, poi, Manna ha chiesto all’Empoli di Jacopo Fazzini (21), sul quale però ha una sorta di opzione morale la Lazio. Nel mirino c’è pure Casadei (Chelsea). In Colombia si sbilanciano: Richard Ríos, 24 anni, centrocampista (Palmeiras), piacerebbe al Napoli, che sembra però avere altro per la testa.

Danilo sempre più vicino al Napoli (Di Marzio)

Ecco cosa scrive sul suo sito Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky Sport:

È sempre più vicino Danilo. Il capitano della Juventus, come raccontato nei giorni scorsi, ha infatti capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta e vuole per questo liberarsi gratis. Questo non da oggi ma da tempo, con solamente la situazione infortuni che ha favorito il suo ritorno tra gli undici titolari nelle ultime gare. Il suo contratto con i bianconeri scadrà infatti a giugno 2025. Il Napoli, Conte e Manna lo aspettano, è la prima opzione.

