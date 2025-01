A Napoli il miglior Conte di sempre: non aveva mai raccolto così tanti punti nell’anno di esordio (Gazzetta)

Dopo 22 giornate sono 53 i punti in campionato. Né con la Juve, né con l’Inter, dove il titolo è arrivato al secondo anno, ha fatto tanti punti al primo anno

Sulla Gazzetta Vincenzo D’Angelo sottolinea la stagione straordinaria del Napoli di Conte. L’allenatore salentino non è certo lo stesso che vinse alla Juventus o all’Inter, anche perché lo certificano i numeri. Mai così tanti punti al primo anno come i 53 raggiunti dal Napoli.

Un Conte mai visto. Né con la Juve né con l’Inter così tanti punti all’esordio

Scrive D’Angelo:

Nelle passate esperienze in Serie A, Conte non aveva mai raccolto così tanti punti nell’anno di esordio su una nuova panchina dopo 22 giornate di campionato. Né con la Juve, con cui poi ha vinto tre scudetti, né con l’Inter, dove il titolo è arrivato al secondo anno, ma l’inversione di tendenza era già stata forte alla prima stagione. Un Conte mai visto, insomma. Il migliore di sempre nell’anno del debutto. E fa nulla se dalle parti di Castel Volturno è vietato parlarne, ma questo Napoli ha dimostrato di avere le armi per puntare al bersaglio grosso. E di sicuro ci proverà, fino all’ultimo.

Sei mesi di lavoro, ma siamo già al Napoli di Conte: quel mix di furore e qualità che da sette giornate non conosce passi falsi. All’Inter ci fu bisogno di una stagione di rodaggio prima di diventare macchina perfetta. Però nelle prime 22 giornate Conte migliorò il rendimento del primo anno alla Juve (51 punti con l’Inter, 46 con i bianconeri, che rimasero però imbattuti per tutta la stagione).

Col miglior Conte di sempre in panchina, diventa impossibile non pensare in grande. Riuscirci è complicato, ma guai a mettere limiti a questo Napoli.

