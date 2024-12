Inler: «Per fare una grande stagione, è giusto che la squadra resti insieme per almeno un anno»

A Dazn su Bijol: «Nel mercato non si sa mai, ma siamo concentrati sul campionato. A Napoli sono stato bene»

Gokhan Inler, ex calciatore ed attuale dirigente dell’Udinese, è intervenuto nel pre-gara di Udinese-Napoli in diretta ai microfoni di Dazn. Focus del suo intervento la gara odierna tra i bianconeri e il Napoli, che dovranno inseguire l’Atalanta ora che i bergamaschi hanno vinto in casa del Cagliari (con un rigore dubbio non assegnato ai rossoblù da Pairetto).

Inler: «Bijol? Per giocare bene bisogna restare tutti insieme per un anno»

Di seguito quanto dichiarato integralmente all’emittente:

«Per me questa gara è un’emozione speciale. Sono contento perché sono stato rispettato sempre da entrambe le tifoserie e sono stato bene sia a Napoli che a Udine come calciatore. Sanchez? In questi mesi ha sofferto tanto, voleva rientrare e per noi è fondamentale. Vuole sempre vincere, sono felice che sia con noi ma ovviamente starà al mister decidere se schierarlo o meno»

Sul mercato:

«Non posso dire nulla, siamo concentrati sulle partite da giocare. Per fare una bella stagione ci serve però un anno giocare tutti insieme, anche se nel calcio non si sa mai. Il focus di oggi è solo sulla partita. Il mister decide, io sono lì sono per aiutarlo perché ci sono tante dinamiche che posso vedere»

Sull’allenatore:

«Ha una mentalità tedesca, prepara ogni partita sui dettagli. Risolve le cose subito, anche piccoli problemi tattici e tecnici. Questo ci dà una grande spinta per il futuro, naturalmente siamo nuovi e solo agli inizi».

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte definitive dei due tecnici:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Modesto, Tourè. All. Runjaic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A diposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori. All. Conte

