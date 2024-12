Atalanta ancora graziata dagli arbitri, Pairetto nega un rigore al Cagliari

Marelli: «Braccio fuori controllo, era calcio di rigore». Nella ripresa il gol di Zaniolo per i bergamaschi

L’Atalanta vincendo 1-0 a Cagliari, gol di Zaniolo. All’intervallo era 0-0. Due i protagonisti del primo tempo: Carnesecchi e Pairetto. Il primo ha salvato in due occasioni su Piccoli in modo straordinario e in un’altra contro Zortea. Il secondo ha negato – secondo Luca Marelli esperto di Dazn – un rigore abbastanza evidente ai padroni di casa per tocco di mano di Kossounou.

Marelli: «Pairetto non mi trova d’accordo sulla decisione»

Di seguito quanto dichiarato da Marelli in diretta:

«È vero che c’è stato un contatto con la gamba ma attenzione, non è sempre dirimente. Il braccio è molto alto e fuori controllo, fa muro e devia il pallone che sarebbe andato al centro dell’area di rigore. Questo non conta ai fini della punibilità, ma nel caso specifico io trovo che questo sia un calcio di rigore negato. Solo in un secondo momento il braccio si abbassa verso il corpo, per cui non sono d’accordo con Pairetto»

Nel secondo tempo Gasperini ha cambiato completamente la squadra. Dentro Lookman e Zaniolo (insieme anche a De Roon, subito ammonito). Proprio l’ex Roma – che aveva raddoppiato contro la sua ex squadra due gare fa – va a segno contro i rossoblù e mette la gara in discesa. In generale, nella seconda frazione l’Atalanta sembrava molto più sicura e padrona del campo, ha iniziato a creare occasioni su occasioni e a mettere pressione sulla difesa avversaria come solitamente siamo abituati a vedere.

