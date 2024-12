Se Cairo autorizza Vagnati a spendere 15 milioni, Simeone passerebbe al Torino senza nessun problema

Tuttosport scrive che questa, infatti, è la cifra che vuole De Laurentiis che accetterebbe un prestito con obbligo di riscatto

Il Torino è pronto a muoversi nella sezione di mercato di gennaio, deve farlo. I tifosi non aspetteranno ulteriori indugi del presidente Cairo per sistemare la situazione della squadra. Sebbene da più parti si scriva che il Cholito non si muove da Napoli, a Torino non hanno smesso di pensarci e, scrive Tuttosport, Vignati ha chiesto a Cairo “quanta liquidità può avere a disposizione per portare a termine una delle trattative che ha imbastito nell’ultimo periodo”.

“Lineare la situazione Simeone. Se Cairo autorizzasse Vagnati a spendere 15 milioni l’argentino del Napoli passerebbe al Torino senza nessun problema. Questa, infatti, è la cifra che vuole De Laurentiis. Vagnati ha provato a chiedere il prestito con diritto ma da Napoli hanno risposto che al massimo accetteranno un prestito con l’obbligo di riscatto, ma alla fine dovranno arrivare i 15 milioni. E non un euro in meno”.

“Sempre con il Napoli è partito un sondaggio, stavolta in prestito, per Cyril Ngonge, 24 anni, attaccante belga che con Conte non gioca quasi mai: 5 presenze per 107 minuti. E il Napoli lo darebbe volentieri in prestito per farlo giocare e salvaguardare in parte l’investimento”.

