Noa Lang, trovata l’intesa tra Psv e Napoli per 25 milioni + 5 di bonus. Lui ha rinunciato a parte dell’ingaggio

Noa Lang si avvicina a grandi passi al Napoli. Nel corso delle ultime ore – come riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio – è stata trovata l’intesa tra il Psv Eindhoven e il club azzurro, sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. A seguire quanto scritto dal collega sul proprio sito ufficiale.

Noa Lang, trovata l’intesa tra Psv e Napoli: i dettagli

“Il Napoli ha quasi definito ogni parte dell’operazione Non Lang: le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli. Il Napoli e Noa Lang sono sempre più vicini: le parti sistemeranno in queste ore gli ultimi dettagli della trattativa. È quasi tutto definito tra le parti in causa, con l’esterno del Psv che ha contribuito rinunciando a una parte del suo ingaggio per facilitare l’operazione tra tutte le componenti, come raccontato nelle scorse ore. Il Napoli ha trovato l’intesa di massima su tutte le cifre dell’operazione, con 25 milioni +5 di bonus per il club olandese. Gli ultimi dettagli, come anticipato, saranno da sistemare in queste ore tra le parti prima di definire del tutto l’operazione”.

Questo il tweet che aveva anticipato il tutto:

“Napoli-Noa Lang, quasi tutto definito. Da sistemare gli ultimi dettagli in queste ore tra le parti in causa”.

#Calciomercato | #Napoli–#Lang, quasi tutto definito. Da sistemare gli ultimi dettagli in queste ore tra le parti in causa — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2025

Leggi anche: Noa Lang-Napoli, non c’è ancora l’accordo col Psv (Moretto)

Evidenti i passi in avanti rispetto ieri, quando, faceva sapere l’esperto di mercato Matteo Moretto non era stato ancora trovato l’accordo economico tra i due club.

“Non c’è ancora un accordo economico tra Napoli e Psv per Noa Lang dopo il contatto avuto nella giornata di oggi. Resta distanza sulla valutazione finale tra parte fissa e variabile: il club olandese preme per avere 30 milioni di euro garantiti. I due club, in contatto permanente“.